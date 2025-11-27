R o m a , 2 7 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ L ’ u s c i t a d i R o m a d a l F o n d o d i s o l i d a r i e t à c o m u n a l e r a p p r e s e n t a u n ’ o t t i m a n o t i z i a . R i n g r a z i a m o i l s o t t o s e g r e t a r i o a z z u r r o a l M e f , S a n d r a S a v i n o , p e r a v e r s e g u i t o l ’ i t e r d i q u e s t a i n t e s a , a n n u n c i a t a o g g i i n s e d e d i C o n f e r e n z a S t a t o - C i t t à e c h e s a r à a t t u a t a c o n i l p r i m o p r o v v e d i m e n t o u t i l e . S i t r a t t a d i u n p a s s a g g i o s i g n i f i c a t i v o : d a u n l a t o , c o n s e n t e d i l i b e r a r e r i s o r s e d a d e s t i n a r e a g l i a l t r i C o m u n i i t a l i a n i , c o n t r i b u e n d o a u n a p e r e q u a z i o n e p i ù e q u i l i b r a t a . D a l l ’ a l t r o , p e r m e t t e r à a R o m a d i g o d e r e d i u n a m a g g i o r e f l e s s i b i l i t à e a u t o n o m i a n e l l a g e s t i o n e d e l l e p r o p r i e f i n a n z e ” . C o s ì i n u n a n o t a P a o l o B a r e l l i , p r e s i d e n t e d e i d e p u t a t i d i F o r z a I t a l i a .