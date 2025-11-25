R o m a , 2 5 n o v . - ( A d n k r o n o s ) - L a P r o c u r a d i R o m a h a c h i e s t o l ’ a r c h i v i a z i o n e d e l p r o c e d i m e n t o c h e v e d e i n d a g a t o l ’ e x n u m e r o 1 0 d e l l a R o m a , F r a n c e s c o T o t t i , a c c u s a t o d i a b b a n d o n o d i m i n o r i . L a v i c e n d a e r a n a t a d a l l a d e n u n c i a p r e s e n t a t a d a l l ’ e x m o g l i e , I l a r y B l a s i , i n c u i s i a f f e r m a c h e T o t t i a v r e b b e l a s c i a t o l a f i g l i a s o l a i n c a s a p e r a l c u n e o r e i n u n a s e r a d e l m a g g i o 2 0 2 3 . S e c o n d o q u a n t o r i p o r t a o g g i ‘ L a R e p u b b l i c a ’ , a n c h e l ’ a t t u a l e c o m p a g n a d e l c a l c i a t o r e , N o e m i B o c c h i , i c u i f i g l i m i n o r e n n i s a r e b b e r o s t a t i a n c h e l o r o i n c a s a , r i s u l t e r e b b e i n d a g a t a . A n c h e l a t a t a , c h e v i v e n e l l o s t e s s o p a l a z z o , s a r e b b e i s c r i t t a n e l r e g i s t r o d e g l i i n d a g a t i c o n l ’ a c c u s a d i a v e r e d e t t o f a l s a m e n t e d i e s s e r e s t a t a p r e s e n t e i n c a s a . P e r i p m c h e s o l l e c i t a n o l ’ a r c h i v i a z i o n e , “ n o n v i è m a i s t a t o u n r e a l e p e r i c o l o p e r i m i n o r i – s i l e g g e s u l q u o t i d i a n o - l a p i ù p i c c o l a a v e v a u n t e l e f o n o c o n i l q u a l e p o t e v a c h i a m a r e l a m a d r e , e r a c o n b a m b i n i p i ù g r a n d i e l a t a t a , p u r n o n p r e s e n t e , e r a ‘ v e r o s i m i l m e n t e ’ d i s p o n i b i l e a s a l i r e s u b i t o p e r c h é v i v e n e l l o s t e s s o p a l a z z o ” . A l l a r i c h i e s t a d i a r c h i v i a z i o n e s i o p p o n g o n o i l e g a l i d e l l a B l a s i s o s t e n e n d o c h e “ n o n c ’ è t r a c c i a d i u n i n c a r i c o f o r m a l e a l l a d o n n a e c h e , i n o g n i c a s o , l a b a m b i n a n o n e r a c o n g l i a l t r i d u e m a s o l a , i n g i r o p e r i l m e g a a p p a r t a m e n t o ” . L ’ u d i e n z a d a v a n t i a l g u p d i R o m a è f i s s a t a p e r i l p r i m o d i c e m b r e . “ L a r i c h i e s t a d i a r c h i v i a z i o n e d e l l a p r o c u r a è p u n t u a l m e n t e m o t i v a t a r i s p e t t o a l l a r e a l t à d e i f a t t i a c c e r t a t i - s o t t o l i n e a l ’ a v v o c a t o G i a n l u c a T o g n o z z i d i f e n s o r e d i T o t t i - C o m u n q u e m i s e m b r a c h e i l t u t t o s i a s t r u m e n t a l e a l l e c o n t r o v e r s i e i n s e d e c i v i l e ” . I n s e d e c i v i l e a r a p p r e s e n t a r e i l c a l c i a t o r e c ’ è l ’ a v v o c a t o A n t o n i o C o n t e .