R o m a , 2 g e n ( A d n k r o n o s ) - " C ’ è u n a c o n t r a d d i z i o n e t r a u n a s i n i s t r a c h e n o n v u o l e i l p r e m i e r a t o m a c r e d e d i p o t e r v i n c e r e a l l e u r n e . D i c o n o c h e l a M e l o n i v u o l e l a r i f o r m a p e r a v e r e “ p i e n i p o t e r i ” . C o m e s e l a M e l o n i p e r g o v e r n a r e a v e s s e b i s o g n o d e l p r e m i e r a t o : s t a g i à g o v e r n a n d o b e n i s s i m o s e n z a . I l p r e m i e r a t o n a s c e d a l l a v o l o n t à d i f a r e q u a l c o s a p e r l a N a z i o n e , u n a t t o d ’ a m o r e p e r l ’ I t a l i a d e l f u t u r o . L a d e m o c r a z i a d i r e t t a c o n t u t t e p r o b a b i l i t à o f f r e m a g g i o r e g a r a n z i e d i s t a b i l i t à d e l l ’ a t t u a l e s i s t e m a b a s a t o s u l p a r l a m e n t a r i s m o " . L o d i c e I g n a z i o L a R u s s a a l G i o r n a l e . " I o s e n t o p a r l a r e d i c a m p a g n a e l e t t o r a l e d a b a m b i n o . A c i n q u e a n n i a n d a v o g i à a s c u o l a i n S i c i l i a e r i c o r d o l a c a m p a g n a d e l 1 9 5 3 c h e p o r t ò m i o p a d r e a l l a C a m e r a . È i l m o m e n t o p i ù b e l l o d e l l ’ a t t i v i t à p o l i t i c a s p i e g a r e l e t u e r a g i o n i a g l i e l e t t o r i " , s p i e g a t r a l ' a l t r o i l p r e s i d e n t e d e l S e n a t o .