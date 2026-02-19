M i l a n o , 1 9 f e b . ( A d n k r o n o s ) - I l g i u d i c e d i M i l a n o R o b e r t o C r e p a l d i h a c o n v a l i d a t o i l p r o v v e d i m e n t o d i c o n t r o l l o g i u d i z i a r i o e m e s s o , i n v i a d ' u r g e n z a , d a l p u b b l i c o m i n i s t e r o P a o l o S t o r a r i , h a d i s p o s t o i l c o n t r o l l o g i u d i z i a r i o d e l l a s o c i e t à F o o d i n h o , s r l c h e g e s t i s c e o p e r a t i v a m e n t e l a p i a t t a f o r m a d i d e l i v e r y G l o v o , e h a c o n f e r m a t o A n d r e a A d r i a n o R o m a n o c o m e a m m i n i s t r a t o r e g i u d i z i a r i o . A l c e n t r o d e l l ' i n c h i e s t a , i l p r e s u n t o c a p o r a l a t o m e s s o i n a t t o c o n t r o i r i d e r , o l t r e 4 0 m i l a i m p i e g a t i i n t u t t a I t a l i a , a i q u a l i s a r e b b e r o s t a t e c o r r i s p o s t e p a g h e " s o t t o l a s o g l i a d i p o v e r t à " , i n p a r t i c o l a r e " i n f e r i o r i f i n o a l 8 1 , 6 2 % r i s p e t t o a l l a c o n t r a t t a z i o n e c o l l e t t i v a " . U n a p a g a d i 2 , 5 0 e u r o a c o n s e g n a p e r u n a s o m m a m e n s i l e " s i c u r a m e n t e n o n p r o p o r z i o n a t a n é a l l a q u a l i t à , n é a l l a q u a n t i t à d e l l a v o r o p r e s t a t o a l f i n e d i g a r a n t i r e u n a e s i s t e n z a l i b e r a e d i g n i t o s a e p a l e s e m e n t e d i f f o r m e d a i c o n t r a t t i c o l l e t t i v i n a z i o n a l i " . P e r i l g i u d i c e l a m i s u r a d ' u r g e n z a c h i e s t a d a l l a P r o c u r a a p p a r e " a d e g u a t a e p r o p o r z i o n a t a " e t r a i c o m p i t i a f f i d a t i a l l ' a m m i n i s t r a t o r e g i u d i z i a r i o c ' è a n c h e c h e " p r o c e d a a l l a r e g o l a r i z z a z i o n e d e i l a v o r a t o r i " .