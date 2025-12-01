R o m a , 1 d i c . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " I n q u e s t o m o n d o f a t t o d i d r a m m i , m a l a t t i e e p r o b l e m a t i c h e , h o i m m a g i n a t o d i i n c o n t r a r e i l d o l o r e i n p e r s o n a . T u t t i d o b b i a m o a f f r o n t a r l o , m a b i s o g n a f a r s i f o r z a p e r c h é q u a n d o i l c u o r e e l a m e n t e s t a n n o b e n e i l c o r p o l i s e g u e . E ' u n m e s s a g g i o d i s p e r a n z a c h e d e d i c o a c h i c o n v i v e c o n l a s c l e r o s i m u l t i p l a , m a a n c h e a i f a m i l i a r i , a m i c i e a i c a r e g i v e r c h e c o n d i v i d o n o c o n l o r o i l d o l o r e " . L o h a d e t t o i l c a n t a n t e R o b e r t o V e c c h i o n i , d a l p a l c o d e l l a C h a r i t y D i n n e r 2 0 2 5 d i A i s m - A s s o c i a z i o n e i t a l i a n a s c l e r o s i m u l t i p l a a M i l a n o , a l l a p r e s e n z a d i c i r c a 4 0 0 o s p i t i p e r u n a s e r a t a a l l ' i n s e g n a d e l l a s e n s i b i l i z z a z i o n e s u l l a p a t o l o g i a e d e l l a s o l i d a r i e t à p e r s o s t e n e r e l a r i c e r c a d i u n a c u r a e f f i c a c e .