R o m a , 1 d i c . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - M i g l i o r a r e c o n c r e t a m e n t e l a v i t a d e l l e p e r s o n e c o n s c l e r o s i m u l t i p l a a t t r a v e r s o l a r i c e r c a s c i e n t i f i c a . C o n q u e s t o o b i e t t i v o s i è s v o l t a a M i l a n o l a C h a r i t y D i n n e r A i s m 2 0 2 5 c h e h a r i u n i t o n e i g i o r n i s c o r s i 4 0 0 o s p i t i a l T e a t r o A l c i o n e p e r r a c c o g l i e r e 1 8 0 m i l a e u r o a f a v o r e d e l N e u r o B r i t e R e s e a r c h C e n t e r , i l n u o v o p o l o i n t e r n a z i o n a l e d e d i c a t o a l l a r i c e r c a i n n e u r o r i a b i l i t a z i o n e , p r o m o s s o d a l l ' A s s o c i a z i o n e i t a l i a n a s c l e r o s i m u l t i p l a c o n l a s u a F o n d a z i o n e F i s m . " D o b b i a m o i n t e r r o m p e r e q u e l l a c l e s s i d r a f a t a l e d e l l e 3 o r e c h e p o r t a n o i n e s o r a b i l m e n t e a u n a n u o v a d i a g n o s i d i s c l e r o s i m u l t i p l a e c a n c e l l a r e q u e l l e 2 p a r o l e " c h e d e f i n i s c o n o l a m a l a t t i a " g r a z i e a l l a r i c e r c a e a l s o s t e g n o d i t u t t i n o i " , h a d e t t o i n a p e r t u r a d e l l ' e v e n t o L i n d a , u n a d e l l a 1 4 4 m i l a p e r s o n e c o n s c l e r o s i m u l t i p l a i n I t a l i a , r a c c o n t a n d o i l m o m e n t o i n c u i h a r i t r o v a t o f i d u c i a n e l f u t u r o c o n l a f o r z a d i c h i v i v e o g n i g i o r n o l a s c l e r o s i m u l t i p l a e h a s c e l t o d i m e t t e r s i i n g i o c o p e r d a r e v a l o r e a l l a p r o p r i a e s p e r i e n z a e c o n t r i b u i r e a l c a m b i a m e n t o . L a s e r a t a - i n f o r m a A i s m i n u n a n o t a - h a s a p u t o u n i r e s p e t t a c o l o e s o l i d a r i e t à , c o n l a c o n d u z i o n e d i V e r o n i c a M a y a . S u l p a l c o s i s o n o a l t e r n a t i R o b e r t o V e c c h i o n i e I v a Z a n i c c h i c o n u n m e d l e y d e l l o r o r e p e r t o r i o , m e n t r e C h i a r a F r a n c i n i h a e m o z i o n a t o i l p u b b l i c o c o n u n i n t e r v e n t o t o c c a n t e . L ' a t t r i c e e s c r i t t r i c e A n t o n e l l a F e r r a r i , m a d r i n a s t o r i c a d i A i s m , h a r e s o o m a g g i o a R i t a L e v i M o n t a l c i n i , p r e s i d e n t e o n o r a r i a d e l l ' a s s o c i a z i o n e . L o h a f a t t o c o n e m o z i o n e , a t t r a v e r s o l a l e t t u r a d i u n a l e t t e r a c h e l a s c i e n z i a t a a v e v a s c r i t t o a l l a s u a f a m i g l i a d u r a n t e i l p e r i o d o t r a s c o r s o n e g l i S t a t i U n i t i . A c c a n t o a l o r o v o l t i n o t i c o m e i l g i o r n a l i s t a C a r m e l o A b b a t e , l a s c r i t t r i c e , g i o r n a l i s t a e a u t r i c e D a r i a C o l o m b o , l a f o t o g r a f a i n t e r n a z i o n a l e A n n a l i s a F l o r i , l a s p e a k e r r a d i o f o n i c a S a b r i n a G a n z e r e g l i s p e a k e r s d i R a d i o D e e j a y V i c & M a r i s a . A r e n d e r e i n d i m e n t i c a b i l e l ' e s p e r i e n z a g a s t r o n o m i c a d e l l a C h a r i t y D i n n e r è s t a t o c h e f A l e s s a n d r o B o r g h e s e , c h e h a f i r m a t o i l m e n ù d e l l a s e r a t a c o n l a s u a i n c o n f o n d i b i l e c r e a t i v i t à r e g a l a n d o u n p e r c o r s o e s c l u s i v o t r a p r o f u m i e s a p o r i . D a a n n i v i c i n o a d A i s m , c h e f B o r g h e s e è t e s t i m o n i a l d e l l a c a m p a g n a ' L a m e l a d i A i s m ' . N e l c o r s o d e l l a s e r a t a i l p r e s i d e n t e A i s m F r a n c e s c o V a c c a , i l p r e s i d e n t e A i s m M i l a n o V i t t o r i o B o r g i a e i l p r e s i d e n t e F i s m M a r i o A l b e r t o B a t t a g l i a h a n n o r i b a d i t o l ' i m p o r t a n z a d i i n v e s t i r e n e l l a r i c e r c a : n e g l i u l t i m i 1 0 a n n i A i s m c o n l a s u a F o n d a z i o n e h a i n v e s t i t o o l t r e 8 0 m i l i o n i d i e u r o , g e n e r a n d o 7 2 2 p u b b l i c a z i o n i s c i e n t i f i c h e t r a i l 2 0 2 0 e i l 2 0 2 4 c o n u n i m p a c t f a c t o r m e d i o d i 7 , 8 . I l N e u r o B r i t e R e s e a r c h C e n t e r , c h e v e r r à r e a l i z z a t o c o n i f o n d i r a c c o l t i - s p i e g a A i s m - è u n p o l o i n t e r n a z i o n a l e d i r i c e r c a i n n e u r o r i a b i l i t a z i o n e c h e i n t e g r a s t u d i a v a n z a t i e s e r v i z i c l i n i c i p e r p e r s o n e c o n s c l e r o s i m u l t i p l a e a l t r e m a l a t t i e n e u r o d e g e n e r a t i v e . S i t r a t t a d i u n l u o g o d o v e r i c e r c a t o r i e p a z i e n t i l a v o r a n o f i a n c o a f i a n c o , t r a s f o r m a n d o l a r i c e r c a i n s o l u z i o n i c l i n i c h e e f f i c a c i e i m m e d i a t e , c a p a c i d i m i g l i o r a r e c o n c r e t a m e n t e l a v i t a d i m i g l i a i a d i p e r s o n e e r i d e f i n i r e g l i s t a n d a r d d i c u r a a l i v e l l o g l o b a l e . " I l N e u r o B r i t e R e s e a r c h C e n t e r - a f f e r m a B a t t a g l i a - r a p p r e s e n t a u n p a s s o d e c i s i v o v e r s o u n a n u o v a f r o n t i e r a d e l l a r i c e r c a r i a b i l i t a t i v a : u n l u o g o d o v e s c i e n z a e c u r a s i i n c o n t r a n o o g n i g i o r n o p e r r e s t i t u i r e a u t o n o m i a , d i g n i t à e q u a l i t à d e l l a v i t a a l l e p e r s o n e c o n s c l e r o s i m u l t i p l a e a l t r e m a l a t t i e n e u r o d e g e n e r a t i v e . Q u e s t a s e r a t a d i m o s t r a q u a n t o l a s o l i d a r i e t à p o s s a d i v e n t a r e m o t o r e c o n c r e t o d i c a m b i a m e n t o . O g n i e u r o r a c c o l t o è u n i n v e s t i m e n t o n e l f u t u r o d e l l a r i c e r c a e n e l l a s p e r a n z a d i m i g l i a i a d i p e r s o n e " . L a s e r a t a - c o n c l u d e l a n o t a - è s t a t a r e s a p o s s i b i l e c o n s p o n s o r i z z a z i o n e n o n c o n d i z i o n a n t e d i : A d n k r o n o s , A l e x i o n , A s t r a Z e n e c a R a r e D i s e a s e , B . B r a u n M i l a n o , B i o g e n I t a l i a , B o n i f a n t i , F c f t r a s p o r t i u r g e n t i 2 4 / 7 , G r o n d o n a , I n t e s a S a n p a o l o , J u v i s é P h a r m a c e u t i c a l s , M e r c k S e r o n o , N e u r a x p h a r m I t a l y , R o c h e e S a n d o z . L ' e v e n t o h a v i s t o i l s o s t e g n o d i A g n E n e r g i a , A p o g e o g r o u p , A s p i - A x p o S e r v i z i P r o d u z i o n e I t a l i a , B e i n g - i c o m u n i c a t o r i d e l n o n p r o f i t , F a b r i z i o M a n f r e d i n i M e d i a C o m u n i c a t i o n , M e d i c a s a I t a l i a , M i t s u b i s h i E l e c t r i c , R b y C - R e f i n k p o w e r e d b y C o n s i l i a , S o r g e n i a , S t a m e V i t a l A i r e I t a l i a .