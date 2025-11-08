R o m a , 8 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - I n I t a l i a i n 1 5 a n n i ( 2 0 0 9 - 2 0 2 3 ) g l i s t u d i c l i n i c i n o p r o f i t , c i o è n o n s p o n s o r i z z a t i d a l l ' i n d u s t r i a , s o n o d i m i n u i t i d e l 5 7 % . N e l 2 0 0 9 e r a n o i l 4 0 , 3 % d e l t o t a l e d e l l e s p e r i m e n t a z i o n i , e s o n o c a l a t i f i n o a l 1 7 , 3 % n e l 2 0 2 3 . D a t i c h e e v i d e n z i a n o l a c r i s i d e l l a r i c e r c a c l i n i c a i n d i p e n d e n t e , i n c u i l ' o n c o l o g i a s v o l g e u n r u o l o p r e d o m i n a n t e . M a n c a n o p e r ò r i s o r s e e p e r s o n a l e . D e v o n o e s s e r e s t r u t t u r a t e f i g u r e p r o f e s s i o n a l i i n d i s p e n s a b i l i , c o m e i c o o r d i n a t o r i d i r i c e r c a c l i n i c a , g l i i n f e r m i e r i d i r i c e r c a , i b i o s t a t i s t i c i , g l i e s p e r t i i n r e v i s i o n e d i b u d g e t e c o n t r a t t i . E v a n n o e l i m i n a t i i v i n c o l i b u r o c r a t i c i c h e r i t a r d a n o i t e m p i d i a v v i o d e i l a v o r i s c i e n t i f i c i . S e r v e p e r t a n t o u n c a m b i o d i p a s s o p e r s o s t e n e r e e r i l a n c i a r e l a r i c e r c a i n d i p e n d e n t e . E ' l a r i c h i e s t a d e g l i o n c o l o g i c h e , n e l 2 7 e s i m o C o n g r e s s o n a z i o n a l e A i o m ( A s s o c i a z i o n e i t a l i a n a d i o n c o l o g i a m e d i c a ) i n c o r s o a R o m a , d e d i c a n o a m p i o s p a z i o a g l i s t u d i n o p r o f i t . " N e l 2 0 2 3 s o n o s t a t e a u t o r i z z a t e i n I t a l i a 6 1 1 s p e r i m e n t a z i o n i c l i n i c h e e 2 1 2 , i l 3 4 , 7 % d e l t o t a l e , r i g u a r d a v a n o i t u m o r i , l ' a r e a i n c u i s i c o n c e n t r a i l m a g g i o r n u m e r o d i t r i a l a u t o r i z z a t i - a f f e r m a F r a n c e s c o P e r r o n e , p r e s i d e n t e A i o m - N e l 2 0 2 3 g l i s t u d i i n d i p e n d e n t i s o n o t o r n a t i a c r e s c e r e , r a g g i u n g e n d o q u o t a 1 0 6 c o n t r o i 9 8 d e l l ' a n n o p r e c e d e n t e . M a n o n b a s t a . I l p o t e n z i a l e d e l l a r i c e r c a o n c o l o g i c a i n I t a l i a è s i g n i f i c a t i v o e i n o s t r i s t u d i s o n o i n g r a d o d i c a m b i a r e l a p r a t i c a c l i n i c a , m a s e r v o n o p i ù r i s o r s e . I l f i n a n z i a m e n t o i n q u e s t o s e t t o r e è , d a s e m p r e , s o t t o d i m e n s i o n a t o n e l n o s t r o P a e s e , c h e s i c o l l o c a a g l i u l t i m i p o s t i i n E u r o p a p e r s o s t e g n o p u b b l i c o . E ' i n d i s p e n s a b i l e a t t u a r e u n p i a n o n a z i o n a l e c h e p r e v e d a a n c h e l ' a u m e n t o d e l p e r s o n a l e " . P e r P e r r o n e " è i m p o r t a n t e c h e l a r i c e r c a i n d i p e n d e n t e e s p l o r i n u o v i m o d e l l i d i p i a n i f i c a z i o n e e g e s t i o n e d e g l i s t u d i c l i n i c i , s f r u t t a n d o q u a n t o p i ù p o s s i b i l e l e o p p o r t u n i t à c h e d e r i v a n o d a g l i s t r u m e n t i d i g i t a l i . L a g e s t i o n e d e i t r i a l c l i n i c i s t a d i v e n t a n d o s e m p r e p i ù c o m p l e s s a - o s s e r v a - e r i c h i e d e c o m p e t e n z e m u l t i d i s c i p l i n a r i . E ' f o n d a m e n t a l e d i s p o r r e d i d i v e r s e f i g u r e p r o f e s s i o n a l i . I n p a r t i c o l a r e , i c o o r d i n a t o r i d i r i c e r c a c l i n i c a , c i o è i d a t a m a n a g e r , s o n o f o n d a m e n t a l i , p e r c h é d e p u t a t i a l l a g e s t i o n e d e i d a t i a l l ' i n t e r n o d e l l e s p e r i m e n t a z i o n i . U n v u o t o n o r m a t i v o n o n p e r m e t t e d i s t r u t t u r a r l i a l l ' i n t e r n o d e i t e a m , l i m i t a n d o i l l o r o i m p i e g o c o n c o n t r a t t i l i b e r o p r o f e s s i o n a l i , b o r s e d i s t u d i o e a s s e g n i d i r i c e r c a . P u r t r o p p o , s i a s s i s t e a l l a m i g r a z i o n e d i p e r s o n a l e q u a l i f i c a t o v e r s o a z i e n d e f a r m a c e u t i c h e e o r g a n i z z a z i o n i d i r i c e r c a a c o n t r a t t o " . N e l 2 0 2 4 i n I t a l i a , s o n o s t a t e s t i m a t e 3 9 0 . 1 0 0 n u o v e d i a g n o s i d i c a n c r o . I t u m o r i s u c u i s i c o n c e n t r a i l m a g g i o r n u m e r o d i s p e r i m e n t a z i o n i s o n o q u e l l i g a s t r o i n t e s t i n a l i , m a m m a r i , t o r a c i c i , u r o l o g i c i e g i n e c o l o g i c i . " U n a d i m o s t r a z i o n e d e l v a l o r e d e l l a r i c e r c a c l i n i c a i n d i p e n d e n t e è c o s t i t u i t a d a l l o s t u d i o C a s s a n d r a , i n t e r a m e n t e f i n a n z i a t o d a 5 a s s o c i a z i o n i d i p a z i e n t i - s o t t o l i n e a M i c h e l e R e n i , d i r e t t o r e d i O n c o l o g i a m e d i c a a l l ' I r c c s o s p e d a l e S a n R a f f a e l e d i M i l a n o - S o n o s t a t i c o i n v o l t i 1 7 c e n t r i i t a l i a n i , c h e h a n n o a r r u o l a t o 2 6 0 p a z i e n t i c o n a d e n o c a r c i n o m a d u t t a l e d e l p a n c r e a s c a n d i d a t i a l l a c h i r u r g i a . I l r e g i m e c h e m i o t e r a p i c o s t a n d a r d p r e o p e r a t o r i o c o n m F o l f i r i n o x , f i n o r a c o n s i d e r a t o i l p i ù e f f i c a c e , è s t a t o c o n f r o n t a t o c o n P a x g , u n a c o m b i n a z i o n e d i f a r m a c i c h e m i o t e r a p i c i n a t a d a u n p r e c e d e n t e s t u d i o i n d i p e n d e n t e i t a l i a n o . I r i s u l t a t i h a n n o d i m o s t r a t o c h e l a s o p r a v v i v e n z a s e n z a e v e n t i s f a v o r e v o l i , c i o è p r o g r e s s i o n e , r e c i d i v a , i n o p e r a b i l i t à e d e c e s s o , è s t a t a s i g n i f i c a t i v a m e n t e m i g l i o r e n e i p a z i e n t i t r a t t a t i c o n P a x g . S i a p r e c o s ì u n a c o n c r e t a p o s s i b i l i t à d i m i g l i o r a r e l a s o p r a v v i v e n z a d e i p a z i e n t i c o l p i t i d a u n o d e i t u m o r i p i ù a g g r e s s i v i . U n r i s u l t a t o p o s s i b i l e g r a z i e a l l a c o l l a b o r a z i o n e f r a i l m o n d o d e l l a s c i e n z a e l a s o c i e t à c i v i l e " . " L ' o n c o l o g i a è u n o d e g l i a m b i t i c l i n i c i i n c u i l ' a s s o c i a z i o n i s m o h a r a g g i u n t o u n e l e v a t o g r a d o d i c o m p e t e n z e , c o n u n r u o l o a t t i v o e r i c o n o s c i u t o n e i p r o c e s s i d e c i s i o n a l i - e v i d e n z i a F l o r i D e g r a s s i , p r e s i d e n t e A n d o s ( A s s o c i a z i o n e n a z i o n a l e d o n n e o p e r a t e a l s e n o ) - L e a s s o c i a z i o n i d i p a z i e n t i p o s s o n o r i v e l a r s i u n p r e z i o s o a l l e a t o a n c h e d e l l a r i c e r c a , p e r c h é h a n n o l a c a p a c i t à d i f a v o r i r e i l r e c l u t a m e n t o d e i p a z i e n t i n e l l e s p e r i m e n t a z i o n i . V a n n o s u p e r a t i i p r e g i u d i z i a n c o r a p r e s e n t i p e r l a p a r t e c i p a z i o n e a g l i s t u d i c l i n i c i , c h e c o n s e n t o n o d i a c c e d e r e , a n c h e a n n i p r i m a d e l l ' a p p r o v a z i o n e , a t e r a p i e i n n o v a t i v e e c o n t r i b u i r e a l l a d i s p o n i b i l i t à d e l l a c u r a p e r a l t r i p a z i e n t i c o l p i t i d a l l a s t e s s a n e o p l a s i a . I n o l t r e , a n c h e a l l a l u c e d e l l a m i a e s p e r i e n z a c o m e d i r e t t o r e g e n e r a l e d i A s l , r i t e n g o c h e i r i s u l t a t i o t t e n u t i g r a z i e a g l i s t u d i i n d i p e n d e n t i d e b b a n o c o s t i t u i r e u n p a r a m e t r o p e r v a l u t a r e i l l a v o r o d e i d i r e t t o r i g e n e r a l i " . " A v a l l e d e g l i s t u d i r e g i s t r a t i v i d e i n u o v i f a r m a c i , r e s t a n o i r r i s o l t i m o l t i q u e s i t i p e r i l m i g l i o r u t i l i z z o d e l l e t e r a p i e n e l l a p r a t i c a c l i n i c a q u o t i d i a n a - s p i e g a G i u s e p p e P r o c o p i o , p r e s i d e n t e e l e t t o F i c o g ( F e d e r a t i o n o f I t a l i a n C o o p e r a t i v e O n c o l o g y G r o u p s ) - S i t r a t t a d i i n t e r r o g a t i v i c h e r i c h i e d o n o l ' i n i z i a t i v a d e l l a c o m u n i t à a c c a d e m i c a . G l i a m b i t i d e g l i s t u d i n o p r o f i t r i g u a r d a n o p r i n c i p a l m e n t e l a r i s p o s t a a b i s o g n i a n c o r a i n s o d d i s f a t t i , n o n o g g e t t o p r i o r i t a r i o d e l l a r i c e r c a p r o m o s s a d a l ' i n d u s t r i a f a r m a c e u t i c a , e l a v a l u t a z i o n e d i e f f i c a c i a e s i c u r e z z a d i u n t r a t t a m e n t o n e l l a r e a l e p r a t i c a c l i n i c a , s u u n a p o p o l a z i o n e p i ù a m p i a e c o n f o l l o w - u p p i ù a l u n g o t e r m i n e . N e g l i s t u d i n o n s p o n s o r i z z a t i t r o v a s p a z i o a n c h e l a d e f i n i z i o n e d e l m i g l i o r e ' p l a c e i n t h e r a p y ' , c i o è i l m i g l i o r u t i l i z z o d e i f a r m a c i , d e f i n e n d o s t r a t e g i e t e r a p e u t i c h e d i a s s o c i a z i o n e , d i u s o s e q u e n z i a l e e l a c o m b i n a z i o n e c o n a l t r i t i p i d i t r a t t a m e n t o " . " C h i e d i a m o s u p p o r t o a d A i f a , l ' A g e n z i a i t a l i a n a d e l f a r m a c o , s i a i n t e r m i n i d i f i n a n z i a m e n t o c h e d i s u p p o r t o r e g o l a t o r i o , p e r f a c i l i t a r e l a r e a l i z z a z i o n e d e g l i s t u d i i n d i p e n d e n t i - c o n t i n u a P e r r o n e - A i f a d a l 2 0 0 5 a l 2 0 2 3 h a m e s s o a d i s p o s i z i o n e c i r c a 1 6 0 m i l i o n i d i e u r o p e r s t u d i i n d i p e n d e n t i , c o n s e n t e n d o d i c o n d u r r e l a v o r i s u a r e e r i l e v a n t i . C o m p l e s s i v a m e n t e , a d o g g i , s o n o s t a t i f i n a n z i a t i d a l l ' a g e n z i a r e g o l a t o r i a q u a s i 3 0 0 s t u d i c l i n i c i . L o s c o r s o a n n o s o n o s t a t i a s s e g n a t i 3 b a n d i A i f a s u l l a r i c e r c a i n d i p e n d e n t e n e l t u m o r e d e l p o l m o n e n o n a p i c c o l e c e l l u l e , n e l c a r c i n o m a r e n a l e e n e l l ' e p a t o c a r c i n o m a . I l f i n a n z i a m e n t o è s t a t o p a r i a 7 m i l i o n i e 5 0 0 m i l a e u r o , u n p a s s o a v a n t i s i g n i f i c a t i v o p e r s o s t e n e r e g l i s t u d i n o p r o f i t i n o n c o l o g i a . E ' m o l t o i m p o r t a n t e - c o n c l u d e - c h e s i a n o p r o m o s s i a n c h e a l t r i b a n d i p e r l a r i c e r c a i n d i p e n d e n t e c h e , s e s u p p o r t a t a , p u ò r e a l i z z a r e l a t r i p l i c e m i s s i o n e d i m i g l i o r a r e l a p r a t i c a c l i n i c a , a u m e n t a r e i l l i v e l l o d i c o n o s c e n z a s u i n u o v i f a r m a c i e f u n g e r e d a s u p p o r t o a l l e p o l i t i c h e d i r i m b o r s a b i l i t à " .