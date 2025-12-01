R o m a , 1 d i c . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - S i l v i a T o n o l o è s t a t a r i c o n f e r m a t a a l l a g u i d a d i A n m a r O d v , A s s o c i a z i o n e n a z i o n a l e m a l a t i r e u m a t i c i . L ' e l e z i o n e è a v v e n u t a a R i m i n i n e l c o r s o d e l c o n g r e s s o d e l l a S o c i e t à i t a l i a n a d i r e u m a t o l o g i a ( S i r ) , d o v e è s t a t o r i n n o v a t o l ' i n t e r o c o n s i g l i o d i r e t t i v o A n m a r . T o n o l o è a c a p o d e l l ' a s s o c i a z i o n e d a l 2 0 1 7 e i l s u o m a n d a t o s c a d r à n e l 2 0 2 8 . " R i n g r a z i o t u t t i p e r l a r i n n o v a t a f i d u c i a p o s t a n e i m i e i c o n f r o n t i – a f f e r m a - I l l a v o r o c h e a b b i a m o p o r t a t o a v a n t i i n q u e s t i u l t i m i a n n i , c o n i l s u p p o r t o d e l l ' O s s e r v a t o r i o ' C a p i r e ' , è s t a t o c o s t a n t e e s e m p r e i n c r e s c i t a . A n c h e d a p a r t e d e l l e i s t i t u z i o n i s t i a m o o t t e n e n d o i m p o r t a n t i r i c o n o s c i m e n t i e i n t e n d i a m o p r o s e g u i r e i n q u e s t a d i r e z i o n e . R a f f o r z e r e m o l e c o l l a b o r a z i o n i c o n s o c i e t à s c i e n t i f i c h e n o n s o l o d i r e u m a t o l o g i a , m a a n c h e c o n q u e l l e d i a l t r e a r e e t e r a p e u t i c h e c o m e i f a r m a c i s t i o s p e d a l i e r i o i m e d i c i d i m e d i c i n a g e n e r a l e . I l n o s t r o o b i e t t i v o p r i m a r i o è s e n s i b i l i z z a r e a 3 6 0 g r a d i p o p o l a z i o n e , i s t i t u z i o n i e c i t t a d i n a n z a s u l l e c o n d i z i o n i s o c i o - s a n i t a r i e d e g l i o l t r e 5 m i l i o n i d i u o m i n i e d o n n e c h e i n I t a l i a v i v o n o c o n u n a m a l a t t i a r e u m a t o l o g i c a . C i s o n o d i v e r s i a s p e t t i d e l l ' a s s i s t e n z a s o c i o - s a n i t a r i a c h e d e v o n o e s s e r e m i g l i o r a t i . M o l t e d i q u e s t e p e r s o n e , i n f a t t i , d e v o n o a f f r o n t a r e g r o s s e d i f f i c o l t à a c a u s a d i p a t o l o g i e a v o l t e e s t r e m a m e n t e d o l o r o s e e c o m p l i c a t e . S i a m o s e m p r e p r o n t i e d i s p o n i b i l i a d i a l o g a r e c o n t u t t i p e r t r o v a r e s o l u z i o n i c o n d i v i s e a l l e n u m e r o s e p r o b l e m a t i c h e " . I l d i r e t t i v o A n m a r O d v s a r à c o s ì c o m p o s t o : D o n a t e l l o C a t e r a ( p r e s i d e n t e d e l l ' A s s o c i a z i o n e c a m p a n a m a l a t i r e u m a t i c i ) , P a o l a G r o s s i ( p r e s i d e n t e d e l l ' A s s o c i a z i o n e t o s c a n a m a l a t i r e u m a t i c i ) , G r a z i a n o M u s s i ( p r e s i d e n t e d e l l ' A s s o c i a z i o n e l i g u r e m a l a t i r e u m a t i c i ) , F i o r e l l a P a d o v a n i ( p r e s i d e n t e d e l l ' A s s o c i a z i o n e a b r u z z e s e m a l a t i r e u m a t i c i ) e S i l v i a T o n o l o ( p r e s i d e n t e d e l l ' A s s o c i a z i o n e m a l a t i r e u m a t i c i d e l V e n e t o ) .