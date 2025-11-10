R o m a , 1 0 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ P d e M 5 S i n v o c a n o l o s c i o g l i m e n t o d e l l ’ A u t o r i t à p e r l a P r i v a c y , n o m i n a t a d a l P a r l a m e n t o d u r a n t e i l G o v e r n o C o n t e I I , s o s t e n e n d o c h e s a r e b b e p o l i t i c a m e n t e s c h i e r a t a c o n F r a t e l l i d ’ I t a l i a . P e c c a t o c h e , a l l ’ e p o c a d e l l e n o m i n e , F r a t e l l i d ’ I t a l i a r a p p r e s e n t a s s e a p p e n a i l 4 % d e i p a r l a m e n t a r i e c h e l e s c e l t e f o s s e r o i n t e r a m e n t e n e l l e m a n i d i P d e M 5 S " . L o a f f e r m a i n u n a n o t a i l r e s p o n s a b i l e o r g a n i z z a z i o n e d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a , G i o v a n n i D o n z e l l i . " D e l l e d u e l ’ u n a : o i d i r i g e n t i d i P d e M 5 S s o n o s t a t i t a l m e n t e s p r o v v e d u t i d a n o m i n a r e u n ’ A u t o r i t à c h e o g g i d e f i n i s c o n o v i c i n a a F d i , o p p u r e s o n o c o s ì c o n f u s i d a l a s c i a r s i d e t t a r e l a l i n e a d a R e p o r t e d a l s u o c o n d u t t o r e , R a n u c c i . I n o g n i c a s o , l a c o e r e n z a d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a r e s t a l a s t e s s a d i s e m p r e : f a v o r e v o l i , c o n g r a n d e s l a n c i o e g i u b i l o , a l l o s c i o g l i m e n t o d i q u a l s i a s i e n t e o a u t o r i t à n o m i n a t a d a l l a s i n i s t r a " . " P r e m e s s o c h e n e i s i s t e m i d e m o c r a t i c i l o s c i o g l i m e n t o d e l l e a u t o r i t à i n d i p e n d e n t i n o n c o m p e t e a l l a p o l i t i c a , n o n s a r à c e r t o F r a t e l l i d ’ I t a l i a a d i f e n d e r e l ’ A u t o r i t à t a r g a t a P d - M 5 S . M a l a v e r a d o m a n d a è u n ’ a l t r a : c i s o n o a l t r e c o l p e p e r l a p r i v a c y d a e s p i a r e , o l t r e q u e l l a d i a v e r a v u t o l ’ a r d i r e d i s a n z i o n a r e l ’ i n t o c c a b i l e R e p o r t ? I l m e s s a g g i o c h e s i v u o l e f a r p a s s a r e è c h i a r o : c h i t o c c a R e p o r t s u b i s c e i l “ m e t o d o R e p o r t ” , f a t t o d i p e d i n a m e n t i , c o n t r o l l i o s s e s s i v i e m a c c h i n a d e l f a n g o . U n a v v e r t i m e n t o r i v o l t o n o n s o l o a l l e A u t o r i t à i n d i p e n d e n t i , m a a n c h e a i m a g i s t r a t i , a l l e i s t i t u z i o n i e a g l i o r g a n i d i s t a m p a ” .