M i l a n o , 1 9 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " N o n v i è s t a t o a l c u n t r a t t a m e n t o i n d e b i t o d i d a t i p e r s o n a l i : n e l c o m p u t e r d e l l o s t u d i o B e l l a v i a F e r r a d i n i , i c u i c o n t e n u t i s o n o s t a t i i l l e c i t a m e n t e c o p i a t i d a l l a e x c o l l a b o r a t r i c e V a r i s c o , v i s o n o r e l a z i o n i d i c o n s u l e n z a t e c n i c a s v o l t e d a l p r o f e s s i o n i s t a s u c a s i c o m p l e s s i e f o n d a t e s u a l l e g a t i c h e - i n q u a n t o o g g e t t o d e l l a v o r o d e l c o m m e r c i a l i s t a - v e n i v a n o t e n u t e n e l l ’ a r c h i v i o s t o r i c o d e l l o s t u d i o " . L o r i b a d i s c e i n u n a n o t a l ' a v v o c a t o L u c a R i c c i , d i f e n s o r e d i G i a n G a e t a n o B e l l a v i a , i n d a g a t o d a l l a P r o c u r a d i M i l a n o p e r v i o l a z i o n e d e l l a l e g g e s u l l a p r i v a c y , e i e r i i n t e r r o g a t o d a i p m E u g e n i o F u s c o e P a o l a B i o n d o l i l l o a i q u a l i h a r i c o s t r u i t o " e s a u r i e n t e m e n t e i f a t t i " e c h i a r i t o " l a c o r r e t t e z z a " d e l p r o p r i o o p e r a t o . N e l c o m p u t e r d e l c o m m e r c i a l i s t a B e l l a v i a , c o n s u l e n t e d i d i v e r s e P r o c u r e e d e l l a t r a s m i s s i o n e R e p o r t , c o m e i n q u e l l o i n u s o a V a l e n t i n a V a r i s c o - a c c u s a t a d i a v e r g l i t r a f u g a t o u n m i l i o n e d i f i l e - " n o n v i e r a n o a s s o l u t a m e n t e d o c u m e n t i n o n r e s t i t u i t i a l l ’ e s i t o d e g l i i n c a r i c h i g i u d i z i a r i " e i d o c u m e n t i o g g e t t o d i a p p r o p r i a z i o n e " s o n o q u e l l i i n f o r m a t o d i g i t a l e u t i l i z z a t i n o n c h é a l l e g a t i a l l e r e l a z i o n i d i c o n s u l e n z a t e c n i c a e t e n u t i - i n q u a n t o l a v o r i d e l l o s t u d i o - n e l l ’ a r c h i v i o s t o r i c o d e l l ’ a t t i v i t à p r o f e s s i o n a l e " . I n o l t r e , " E s u l a d e l t u t t o , n e l c a s o d i s p e c i e , u n t r a t t a m e n t o d e i d a t i p e r f i n a l i t à e s t r a n e e a q u e l l e l e g a t e a l l ’ i n c a r i c o p r o f e s s i o n a l e o c o n s u l e n z i a l e . N e v i è s t a t a a l c u n a d i v u l g a z i o n e " s i l e g g e n e l l a n o t a d i f e n s i v a . L a c o n s e r v a z i o n e e r a o r g a n i z z a t a " p e r e v i t a r e a c c e s s i n o n s o l o d a l l ’ e s t e r n o m a a n c h e d a l l ’ i n t e r n o " d e l l o s t u d i o p r o f e s s i o n a l e , " p u r t r o p p o p e r ò l a c o n d o t t a i l l e c i t a e d i n f e d e l e d e s c r i t t a n e l l e i m p u t a z i o n i è s t a t a r e a l i z z a t a p r o p r i o d a l l a c o l l a b o r a t r i c e c h e a v e v a l a d e l e g a a d o c c u p a r s i d e i s i s t e m i i n f o r m a t i c i " .