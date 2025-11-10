R o m a , 1 0 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " È u n o s c a n d a l o . E v o g l i o d i r l o a l l a p r e s i d e n t e M e l o n i : n o n c i g i r i t a n t o i n t o r n o . Q u i n o n s t i a m o p a r l a n d o d i i n t e r p r e t a z i o n i o d i g o s s i p p o l i t i c o , m a d i u n f a t t o p r e c i s o e d o c u m e n t a t o : u n c o m p o n e n t e d e l l ’ A u t o r i t à g a r a n t e p e r l a p r i v a c y è a n d a t o n e l l a s e d e d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a , q u a s i a p r e n d e r e o r d i n i , e i l g i o r n o d o p o è a r r i v a t a l a s a n z i o n e a R e p o r t " . C o s ì i n u n a n o t a A n g e l o B o n e l l i p a r l a m e n t a r e A v s e c o p o r t a v o c e d i E u r o p a v e r d e . " M e l o n i o è i n s t a t o c o n f u s i o n a r i o - p r o s e g u e - o f a l a f u r b a f i n g e n d o c h e n o n s i a l e i a g o v e r n a r e l ’ I t a l i a . P u r d i n o n r i s p o n d e r e , p r o v a a b u t t a r e t u t t o i n c a c i a r a . L a q u e s t i o n e è s e m p l i c e e d r a m m a t i c a : p e r c h é u n c o m m i s s a r i o d e l G a r a n t e è a n d a t o n e l l a s e d e d i F d I a p a r l a r e d e l l a d e c i s i o n e s u l l a s a n z i o n e a R e p o r t , a n t i c i p a t a p e r f i n o d a u n a m a i l i n c u i s c r i v e v a ' d o m a n i a n d r ò d a A r i a n n a M e l o n i ' ? " . " P e r c h é i l p a r t i t o d i m a g g i o r a n z a r e l a t i v a i n t r a t t i e n e r a p p o r t i d i r e t t i c o n u n c o m p o n e n t e d e l l ’ a u t h o r i t y a l l a v i g i l i a d i u n a d e c i s i o n e c h e h a c o l p i t o u n a t r a s m i s s i o n e g i o r n a l i s t i c a d e l s e r v i z i o p u b b l i c o ? Q u e s t o è u n p u n t o p o l i t i c o e i s t i t u z i o n a l e g r a v i s s i m o . E l a p r e s i d e n t e M e l o n i d e v e r i s p o n d e r e , n o n s v i a r e " , c o n c l u d e .