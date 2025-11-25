R o m a , 2 5 n o v ( A d n k r o n o s ) - " I n C a m p a n i a n o n h a v i n t o s o l o l a n o s t r a c o a l i z i o n e , h a p e r s o G i o r g i a M e l o n i c h e o g g i h a p o c o d a s a l t e l l a r e . H a c a n d i d a t o u n e s p o n e n t e d e l g o v e r n o e s u o f e d e l i s s i m o d i F d I . H a s c h i e r a t o t u t t i i m i n i s t r i . H a f a t t o u n a m o s s a v i n t a g e r i s p o l v e r a n d o i l c o n d o n o d i B e r l u s c o n i d e l 2 0 0 3 , m a n o n h a f u n z i o n a t o . I c i t t a d i n i h a n n o c a p i t o c h e l i s t a v a n o p r e n d e n d o i n g i r o . È l e i l a v e r a s c o n f i t t a , t a n t o p i ù i n P u g l i a e p u r e i n V e n e t o , d o v e s p e r a v a d i s u p e r a r e l a L e g a e l e è a n d a t a m a l e " . L o d i c e E l l y S c h l e i n a R e p u b b l i c a . " I o c r e d o c h e d a q u e s t a c o a l i z i o n e , l a s t e s s a m e s s a i n c a m p o i n t u t t e l e r e g i o n i , n o n s i p o s s a p i ù t o r n a r e i n d i e t r o . P e n s o c h e t u t t i s i a m o o r m a i c o n s a p e v o l i c h e s t a r e i n s i e m e , a t t o r n o a u n p r o g r a m m a c o n d i v i s o , s i a c o n d i z i o n e n o n s u f f i c i e n t e m a n e c e s s a r i a p e r b a t t e r e l a d e s t r a . I l m e s s a g g i o r e s t i t u i t o d a l l e u r n e è m o l t o c h i a r o : l ' a l t e r n a t i v a c ' è e d è c o m p e t i t i v a . I l r i s c a t t o p a r t e d a l S u d e n e l 2 0 2 7 c i f a r à v i n c e r e c o n t r o i l g o v e r n o p i ù a n t i m e r i d i o n a l i s t a d e l l a s t o r i a , c h e v u o l e s p a c c a r e l ' I t a l i a c o n l ' a u t o n o m i a d i f f e r e n z i a t a " , s p i e g a l a s e g r e t a r i a d e l P d .