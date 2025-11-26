R o m a , 2 6 n o v . ( A d n k r o n o s ) - I c i t t a d i n i " c i h a n n o d a t o t a n t a f i d u c i a , c i h a n n o d a t o t a n t i v o t i , v u o l d i r e c h e l a v o r e r e m o a n c o r a d i p i ù , c o n u m i l t à , c o n p a z i e n z a , l i b e r i . G o v e r n a r e i l V e n e t o , c h e è u n a d e l l e r e g i o n i p i ù d i n a m i c h e e p r o d u t t i v e d ' E u r o p a , c o n l a g e n t e c h e c i d à p i ù d i u n t e r z o d e i v o t i d e l t o t a l e , 3 6 % , è u n r i s u l t a t o s t o r i c o . S i a m o c r e s c i u t i c o s t a n t e m e n t e n e g l i u l t i m i a n n i , i n C a l a b r i a , i n C a m p a n i a , i n P u g l i a " . C o s ì i l l e a d e r d e l l a L e g a M a t t e o S a l v i n i a m a r g i n e d e l l a c o n f e r e n z a s t a m p a c o n v o c a t a d a l p a r t i t o a l l a C a m e r a s u i r i s u l t a t i d e l l e r e g i o n a l i . " N e l l a t e r r a d i C o n t e - p r o s e g u e - l a L e g a p r e n d e p i ù v o t i d e i 5 S t e l l e , n e l l a c i t t à d i V e n d o l a , V e n d o l a r i m a n e a c a s a e l a L e g a p r e n d e i l 9 % . V u o l d i r e c h e i l l a v o r o p a g a , i n s i l e n z i o , s e n z a p o l e m i c h e , g r a z i e a l c e n t r o d e s t r a u n i t o p e r c h é l a v i t t o r i a i n V e n e t o è a n c h e f i g l i a d e l l a c o m p a t t e z z a d e l c e n t r o d e s t r a e d e l l a g e n e r o s i t à d e l c e n t r o d e s t r a c h e h a s c e l t o l a L e g a e p e r c u i r i n g r a z i o s i a G i o r g i a M e l o n i c h e A n t o n i o T a j a n i " . " V o t a n o i v e n e t i e v o t a n o p e r i l V e n e t o , i p u g l i e s i p e r l a P u g l i a , i c a m p a n i p e r l a C a m p a n i a , a d e s s o s a r e m o u n ' o p p o s i z i o n e a t t e n t a e p a r t e c i p e s i a i n P u g l i a c h e i n C a m p a n i a , p e r c h é r i t e n i a m o c h e i s e r v i z i o f f e r t i a i c i t t a d i n i a p a r t i r e d a l l a s a n i t à n o n s i a n o a l i v e l l o d i q u e l l o c h e i c a m p a n i e i p u g l i e s i s i m e r i t a n o . Q u i n d i r i s p e t t i a m o i l v o t o d e i c i t t a d i n i p e r c h é c h i v i n c e h a s e m p r e r a g i o n e p e r ò i n o s t r i c o n s i g l i e r i s o n o g i à o g g i a l l a v o r o e p r o n t i a d a s c o l t a r e l e r i c h i e s t e d i c h i v a i n u n p r o n t o s o c c o r s o o d i c h i v a i n o s p e d a l e e s i s e n t e d i r e r i p a s s a f r a u n a n n o " , c o n c l u d e .