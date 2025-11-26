R o m a , 2 6 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " C h i s a r a n n o i c a n d i d a t i n e l l e p r o s s i m e r e g i o n i ? C i p e n s e r e m o a t e m p o d e b i t o . I n L o m b a r d i a s e F d I a v r à c a n d i d a t i a l l ’ a l t e z z a s a r e m o b e n f e l i c i d i p r e n d e r e i n c o n s i d e r a z i o n i l e l o r o p r o p o s t e , c o m e n o i i n S i c i l i a a v r e m o q u a l c h e s u g g e r i m e n t o d a d a r e " . C o s ì i l l e a d e r d e l l a L e g a M a t t e o S a l v i n i d u r a n t e l a c o n f e r e n z a s t a m p a c o n v o c a t a d a l p a r t i t o a l l a C a m e r a s u i r i s u l t a t i d e l l e r e g i o n a l i .