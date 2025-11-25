R o m a , 2 5 n o v ( A d n k r o n o s ) - " S e f a c c i a m o i l c o n t o d e i v o t i v e d i a m o c h e i n q u e s t a t o r n a t a i l c e n t r o s i n i s t r a h a p r e s o p i ù v o t i d e l c e n t r o d e s t r a . E m e n t r e t r a i c o m m e n t a t o r i l a M e l o n i h a a n c o r a l a m a g g i o r a n z a a s s o l u t a , t r a l a g e n t e F r a t e l l i d ’ I t a l i a c o n o s c e l a c r i s i : d e l r e s t o s e p e n s i d i p r e n d e r e i n g i r o t u t t i s u t a s s e , s t i p e n d i e s i c u r e z z a , p r i m a o p o i l a r e a l t à t i p r e s e n t a i l c o n t o " . L o s c r i v e M a t t e o R e n z i n e l l a s u a e n e w s . " P e r s i n o d o v e h a v i n t o l a d e s t r a – i n V e n e t o – l a d i f f e r e n z a l ’ h a f a t t a a n c o r a L u c a Z a i a , n o n G i o r g i a M e l o n i . E i n f a t t i d a o g g i l ’ u n i c o o b i e t t i v o d i M e l o n i a n d c o m p a n y è c a m b i a r e l a l e g g e e l e t t o r a l e p e r c h é s a n n o c h e c o n q u e s t a p e r d o n o . S e m p l i c e , n o ? S i c h i a m a : s c a p p a r e c o n i l p a l l o n e q u a n d o s i p e r d e " , a g g i u n g e i l l e a d e r d i I v .