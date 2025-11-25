Roma, 25 nov (Adnkronos) - "Se facciamo il conto dei voti vediamo che in questa tornata il centrosinistra ha preso più voti del centrodestra. E mentre tra i commentatori la Meloni ha ancora la maggioranza assoluta, tra la gente Fratelli dItalia conosce la crisi: del resto se pensi di prendere in giro tutti su tasse, stipendi e sicurezza, prima o poi la realtà ti presenta il conto". Lo scrive Matteo Renzi nella sua enews. "Persino dove ha vinto la destra in Veneto la differenza lha fatta ancora Luca Zaia, non Giorgia Meloni. E infatti da oggi lunico obiettivo di Meloni and company è cambiare la legge elettorale perché sanno che con questa perdono. Semplice, no? Si chiama: scappare con il pallone quando si perde", aggiunge il leader di Iv.