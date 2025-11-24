R o m a , 2 4 n o v ( A d n k r o n o s ) - " É p a r t i t a u n a n u o v a s t a g i o n e p e r i s o c i a l i s t i i t a l i a n i . A n c o r a t i a l l a n o s t r a i d e n t i t à c i s i a m o a p e r t i a l l e n o v i t à ” . L o d i c e E n z o M a r a i o , s e g r e t a r i o n a z i o n a l e d i ‘ A v a n t i P s i ’ . " C o n ‘ A v a n t i P s i ’ c i m e t t i a m o i n s i e m e i l r i f o r m i s m o r a d i c a l e , i l c a t t o l i c e s i m o d e m o c r a t i c o , i l m o n d o c i v i c o . S i a m o s o p r a i l 5 % i n C a m p a n i a , i n P u g l i a ‘ A v a n t i P o p o l a r i c o n D e c a r o ’ e ’ p o c o s o t t o i l 5 % , i n V e n e t o n e l l a l i s t a M a n i l d o c o n t r i b u i a m o a l 2 , 3 . A b b i a m o a v v i a t o u n p e r c o r s o , l o c o n t i n u e r e m o p e r d a r e i l n o s t r o c o n t r i b u t o , d a p r o t a g o n i s t i , a l c e n t r o s i n i s t r a v i n c e n t e , p e r b a t t e r e l a M e l o n i " , c o n c l u d e .