R o m a , 2 4 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ L e v i t t o r i e d i A n t o n i o D e c a r o i n P u g l i a e d i R o b e r t o F i c o i n C a m p a n i a n o n p o t e v a n o e s s e r e p i ù n e t t e , m e r i t a n o q u i n d i d ’ e s s e r e f e s t e g g i a t e . G r a z i e a n c h e a G i o v a n n i M a n i l d o p e r l a s u a b e l l a c a m p a g n a i n V e n e t o . V i n c e i l c e n t r o s i n i s t r a e q u e s t a è u n ’ o t t i m a n o t i z i a . N o n p o s s i a m o p e r ò n o n g u a r d a r e c o n p r e o c c u p a z i o n e a l d a t o d e l l ’ a f f l u e n z a : i l c a l o d e l 1 5 % d e i v o t a n t i r i s p e t t o a l l e u l t i m e r e g i o n a l i è u n g r a v e s e g n a l e d i d i s a f f e z i o n e , c h e i m p e g n a t u t t e l e f o r z e p o l i t i c h e , e i l P d p e r p r i m o , a d u n e s e r c i z i o d i c o m p r e n s i o n e e a d u n m a g g i o r e s f o r z o d i c o i n v o l g i m e n t o ” . C o s ì l ’ e u r o p a r l a m e n t a r e P d G i o r g i o G o r i . “ I l p r o g e t t o c h e s i a m o c h i a m a t i a d e l a b o r a r e p e r l e e l e z i o n i p o l i t i c h e d e v e s f o r z a r s i d i p a r l a r e a t u t t i i c i t t a d i n i , a n c h e a c h i q u e s t a v o l t a è r i m a s t o a c a s a , e v o c a n d o c o n p r o p o s t e c o n c r e t e l a s p e r a n z a d i u n c a m b i a m e n t o p o s s i b i l e e r e n d e n d o c r e d i b i l e l a p r o s p e t t i v a d i u n c e n t r o s i n i s t r a d i g o v e r n o ” , c o n c l u d e .