R o m a , 2 4 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " Q u e s t a s e r a s o n o d a v v e r o f e l i c e , e l o s o n o p e r d i v e r s i m o t i v i : i n n a n z i t u t t o p e r c h é F i c o h a v i n t o , R o b e r t o è u n c a r o a m i c o o l t r e c h e u n a b e l l a p e r s o n a e q u e s t a è u n a b u o n a n o t i z i a n o n p e r m e c h e c a p i s c o n o n s i a u n f a t t o r i l e v a n t e , m a s o p r a t t u t t o p e r i c a m p a n i c h e a v r a n n o u n b r a v o p r e s i d e n t e , u n a p e r s o n a i n t e l l i g e n t e , s e n s i b i l e e i n g r a d o c o m e h a r i c o r d a t o a n c h e q u e s t a s e r a d i p r e n d e r s i c u r a d e i b i s o g n i d e l l e p e r s o n e " . È q u a n t o a f f e r m a N i c o l a F r a t o i a n n i d i A v s d a l p a l c o d e l c o m i t a t o e l e t t o r a l e d i R o b e r t o F i c o a N a p o l i . " E q u e s t o v u o l d i r e g o v e r n a r e . E p o i s o n o f e l i c e p e r c h é s t a s e r a i l r i s u l t a t o d e l l a C a m p a n i a e l a v i t t o r i a i n P u g l i a , d i c o n o q u a l c o s a d i m o l t o c h i a r o a n c h e s u l l a p o s s i b i l i t à c o n c r e t a d i s c r i v e r e l ' a g e n d a d i u n ' a l t e r n a t i v a p o s s i b i l e i n q u e s t o P a e s e " . " U n ’ a g e n d a d e l l ’ a l t e r n a t i v a d a c o s t r u i r e c e r t o s e n z a f r e t t a e s e n z a s o v r a p p o s i z i o n i , m a d a d o m a n i - p r o s e g u e i l l e a d e r d i S i - c h i h a v i n t o q u e s t e e l e z i o n i g o v e r n e r à i s u o i t e r r i t o r i m a c h i h a p a r t e c i p a t o a q u e s t a c a m p a g n a e l e t t o r a l e h a l ’ o n e r e d i c o n t r i b u i r e a s c r i v e r e l ' a g e n d a d i q u e s t a a l t e r n a t i v a . P o i q u e s t ' o n e r e d i v e n t e r à u n o n e r e c o l l e t t i v o p e r t u t t i e t u t t e , o g g i è u n a b e l l a g i o r n a t a d a v v e r o e d a q u e s t a g i o r n a t a - c o n c l u d e F r a t o i a n n i - s i a p r e a n c h e u n a b e l l a s t a g i o n e p e r l a C a m p a n i a e p e r l a P u g l i a m a a n c h e p e r t u t t o i l n o s t r o P a e s e " .