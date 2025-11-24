R o m a , 2 4 n o v . ( A d n k r o n o s ) - L e v i t t o r i e s o n o a n c o r a c a l d e . I v i n c i t o r i n o n h a n n o a n c o r a b r i n d a t o . M a i l c a p i t o l o r e g i o n a l i s e m b r a g i à a r c h i v i a t o e l o s g u a r d o r i v o l t o t u t t o a l l e p o l i t i c h e d e l 2 0 2 7 . C o a l i z i o n e , p r o g r a m m a , p r e m i e r s h i p e l e g g e e l e t t o r a l e . I l v o c a b o l a r i o d e i b i g d e l c e n t r o s i n i s t r a è g i à s e t t a t o s u l l e p r o s s i m e s f i d e . I n t a n t o q u e l l a d i o g g i s o r r i d e a l l e o p p o s i z i o n i . L a t o r n a t a d e l l e r e g i o n a l i d ' a u t u n n o s i c h i u d e c o n l a v i t t o r i a s c h i a c c i a n t e d i A n t o n i o D e c a r o i n P u g l i a , q u e l l a l a r g a d i R o b e r t o F i c o i n C a m p a n i a e p u r n e l l a s c o n f i t t a , i n V e n e t o , i l c e n t r o s i n i s t r a r a d d o p p i a i v o t i . I l m i t o ' d e l l ' i m b a t t i b i l i t à ' d i G i o r g i a M e l o n i f i n i s c e s t a s e r a , d i c o n o n e l l e o p p o s i z i o n i . L a s c o n f i t t a i n C a m p a n i a d e l v i c e m i n i s t r o d i F d i , E d m o n d o C i r i e l l i , è l a " s c o n f i t t a d i M e l o n i " . L a d e s t r a c i a v e v a p u n t a t o . E ' f i n i t a c o n 2 0 p u n t i d i d i s t a c c o . E d e r a p r o p r i o l a p a r t i t a i n C a m p a n i a q u e l l a p i ù d e l i c a t a p e r i l c e n t r o s i n i s t r a . P a s s a g g i o c r u c i a l e n e l l a c o s t r u z i o n e d e l l a c o a l i z i o n e c h e s f i d e r à l a d e s t r a a l l e p o l i t i c h e : d a i r i f o r m i s t i a d A v s . N o n a c a s o d a R o m a a r r i v a n o a N a p o l i a l c o m i t a t o F i c o , t u t t i i l e a d e r . I n n a n z i t u t t o , E l l y S c h l e i n . L a s e g r e t a r i a d e m s t a s e r a p u ò f e s t e g g i a r e l a v i t t o r i a d e l l a s u a l i n e a ' t e s t a r d a m e n t e u n i t a r i a ' e q u e l l a d i u n P d c h e g o d e o t t i m a s a l u t e a l i v e l l o d i c o n s e n s i : p r i m o p a r t i t o i n P u g l i a e C a m p a n i a , p r i m o d e l l a c o a l i z i o n e i n V e n e t o . " I l m e s s a g g i o è c h i a r o , l ' a l t e r n a t i v a c ' è e d è c o m p e t i t i v a , i l r i s c a t t o p a r t e d a l S u d e c i p o r t e r à a v i n c e r e p e r c h è p e r l e p o l i t i c h e l a p a r t i t a è a p e r t i s s i m a " , s c a n d i s c e S c h l e i n p r i m a d e l l a f o t o d i g r u p p o d e i l e a d e r d e l c e n t r o s i n i s t r a d a l p a l c o . E d a n c o r a : " M i a v e t e s e n t i t o s p e s s o d i r e c h e u n i t i s i v i n c e , m a i l m a r g i n e d e l l a v i t t o r i a d i F i c o e D e c a r o d i m o s t r a c h e u n i t i s i s t r a v i n c e . L a s t r a d a è q u e s t a , g l i e l e t t o r i h a n n o p r e m i a t o l o s f o r z o u n i t a r i o . T u t t o q u e s t o m i h a f a t t o p e n s a r e a u n g r a n d e p o e t a d i q u e s t a t e r r a , t a n t o l ' a r i a s ' a d d a c a g n à " . Q u i n d i l a s t o c c a t a a M e l o n i : " A n d r e m o a v a n t i i n q u e s t a d i r e z i o n e p e r b a t t e r e G i o r g i a M e l o n i c h e s t a s e r a h a b e n p o c o d a f e s t e g g i a r e e d a s a l t a r e . H a p e r s o i l g o v e r n o , h a p e r s o G i o r g i a M e l o n i " . G i u s e p p e C o n t e , c h e h a s e g u i t o l o s p o g l i o c o n i l ' s u o ' R o b e r t o F i c o , i n c a l z a : " F i c o è p r e s i d e n t e , n o n s a l t e l l a n o p i ù " . " N o n h a v i n t o - d i c e C o n t e - c h i d i f r o n t e a i c i t t a d i n i c a m p a n i h a s a l t e l l a t o e d o g g i c a d e r o v i n o s a m e n t e . N o n h a v i n t o c h i h a p e n s a t o d i b a t t e r c i l o t t a n d o n e l f a n g o , i n f a n g a n d o F i c o e s u o i f a m i l i a r i " . E r i v e n d i c a i l l e a d e r M 5 S : " F i c o h a b a t t u t o s o n o r a m e n t e u n c a n d i d a t o d i F r a t e l l i d ' I t a l i a , u n e s p o n e n t e d e l G o v e r n o M e l o n i , s e n z a m i s c h i a r s i a u n a l o t t a n e l f a n g o . P e r i l M 5 S è u n a d o p p i e t t a s t o r i c a : d u e g o v e r n a t o r i d i R e g i o n e i n d u e a n n i , q u a n d o p r i m a n o n n e a v e v a m o a v u t o m a i n e s s u n o . Q u e s t o c i d à a n c o r a p i ù f o r z a e c o r a g g i o " . C h i u s a l a p a r t i t a d e l l e r e g i o n a l i s i a p r e i l c a p i t o l o d e l l a s t r u t t u r a z i o n e d e l l a a l l e a n z a e d e l l a p r o p o s t a i n v i s t a d e l l e p o l i t i c h e . S c h l e i n s i d i c e p r o n t a a m e t t e r s i a l l a v o r o d a d o m a n i . A v s d ' a c c o r d o . " C o s t r u i a m o i n s i e m e u n ' a g e n d a d i p r o g r a m m a c o n d i v i s a p e r i l P a e s e , p e r c h é q u e s t a d e s t r a è s t a t a s o n o r a m e n t e s c o n f i t t a . L a p a r o l a c h i a v e o r a è u n i t à e c o s t r u i a m o d a s u b i t o i n s i e m e u n ' a g e n d a d i p r o g r a m m a d i g o v e r n o d e l P a e s e " . U n a r o a d m a p c h e i n s i e m e a l l a s e g r e t a r i a c o n d i v i d o n o a n c h e l e d i v e r s e a n i m e d e m . " I r i s u l t a t i p o s i t i v i d i o g g i - d i c e L o r e n z o G u e r i n i , r i f o r m i s t i P d - s i a n o l o s t i m o l o p e r a c c e l e r a r e i n q u e s t a d i r e z i o n e p e r a t t r e z z a r e u n a c r e d i b i l e e f o r t e p r o p o s t a p e r i l n o s t r o P a e s e c h e p o s s a p o r t a r e i l c e n t r o s i n i s t r a a v i n c e r e l e p r o s s i m e e l e z i o n i p o l i t i c h e . C h e è q u e l l o c h e p i ù m i s t a a c u o r e ” . S e b b e n e g i à o g g i s e m b r a a f f i o r a r e u n n u o v o t e m a d i p o s s i b i l e d i s t i n z i o n e n e l c e n t r o s i n i s t r a : l a l e g g e e l e t t o r a l e . I g o r T a r u f f i d e l P d d i c e c h e n o n v a c a m b i a t a e c h e M e l o n i v u o l e f a r l o s o l o p e r c h è t e m e l a s c o n f i t t a . R i c c a r d o R i c c i a r d i d e i 5 S t e l l e d i c e i l c o n t r a r i o : " S i a m o p e r c a m b i a r e l a l e g g e e l e t t o r a l e , s i a m o p e r i l p r o p o r z i o n a l e " . M a t t e o R e n z i a v e v a ' p r o f e t i z z a t o ' c h e s t a s e r a d o p o i l v o t o F d i a v r e b b e a p e r t o i l c a n t i e r e d e l l a r i f o r m a e d e f f e t t i v a m e n t e G i o v a n n i D o n z e l l i l o h a f a t t o . " O g g i - o s s e r v a R e n z i - c i s o n o t r e v i n c i t o r i : i c a n d i d a t i p r e s i d e n t e e l e t t i , i l c e n t r o s i n i s t r a e L u c a Z a i a . C ’ è u n a s o l a s c o n f i t t a : G i o r g i a M e l o n i . D e l r e s t o s e p r e n d i i n g i r o t u t t i s u t a s s e , s i c u r e z z a e c o s t o d e l l a v i t a p r i m a o p o i g l i i t a l i a n i s e n e a c c o r g o n o " .