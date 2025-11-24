R o m a , 2 4 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " D a m i n i s t r o p e r g l i A f f a r i R e g i o n a l i m i c o m p l i m e n t o c o n i n u o v i g o v e r n a t o r i r e g i o n a l i d e l V e n e t o , A l b e r t o S t e f a n i , d e l l a C a m p a n i a , R o b e r t o F i c o , e d e l l a P u g l i a , A n t o n i o D e C a r o , a u g u r a n d o l o r o b u o n l a v o r o e b u o n a f o r t u n a . P e r a l t r o s i t r a t t a d i t r e a m m i n i s t r a t o r i c h e c o n o s c o t u t t i b e n e , e d a a n n i , p e r v i a d e i l o r o p r e c e d e n t i r i s p e t t i v i i n c a r i c h i i n P a r l a m e n t o o d a s i n d a c i " . C o s ì R o b e r t o C a l d e r o l i , m i n i s t r o p e r g l i A f f a r i R e g i o n a l i e p e r l e A u t o n o m i e . " S o n o s i c u r o - p r o s e g u e - c h e a n c h e c o n q u e s t i t r e n u o v i g o v e r n a t o r i p o t r e m o i n s t a u r a r e u n a c o n c r e t a e c o s t r u t t i v a c o l l a b o r a z i o n e i s t i t u z i o n a l e c o m e a c c a d u t o c o n i l o r o p r e d e c e s s o r i , c h e r i n g r a z i o p e r q u e s t i a n n i d i r a p p o r t i i s t i t u z i o n a l i c o r r e t t i e p r o f i c u i " . " D a e s p o n e n t e l e g h i s t a n o n p o s s o c h e m a n d a r e u n g r a n d e a b b r a c c i o a l n e o g o v e r n a t o r e S t e f a n i , i l p i ù g i o v a n e g o v e r n a t o r e r e g i o n a l e d i s e m p r e d o p o F i t t o n e l 2 0 0 0 , e a u g u r a r g l i d i c o n t i n u a r e a f a r e i l b e n e d e i s u o i c o n c i t t a d i n i v e n e t i s u l m o d e l l o t r a c c i a t o i n q u e s t i q u i n d i c i a n n i d a L u c a Z a i a , u n a m i c o p r i m a d i t u t t o , u n a m m i n i s t r a t o r e c h e m e r i t a s o l o d i e s s e r e r i n g r a z i a t o p e r q u a n t o f a t t o , m a a n c h e u n a r i s o r s a p r e z i o s a c h e c o n t i n u e r à a d a p p o r t a r e l a s u a i n d u b b i a c o m p e t e n z a e b r a v u r a a m m i n i s t r a t i v a " , c o n c l u d e .