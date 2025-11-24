Roma, 24 nov. (Adnkronos) - Grazie ad Antonio Decaro e Roberto Fico che hanno ottenuto un risultato straordinario. Una storia bella che dimostra quanto una proposta seria e credibile possa parlare alle cittadine e ai cittadini. E grazie a Giovanni Manildo per la sua generosità e il suo impegno. Così la presidente dei deputati di Italia Viva Maria Elena Boschi. I risultati eccellenti di Casa Riformista dimostrano che siamo sulla strada giusta. Lo diciamo da tanto, quando siamo uniti, vinciamo. E vinciamo non per testimoniare, ma per governare, oggi le Regioni, domani il Paese. È solo linizio, conclude.