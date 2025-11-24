R o m a , 2 4 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ G r a z i e a d A n t o n i o D e c a r o e R o b e r t o F i c o c h e h a n n o o t t e n u t o u n r i s u l t a t o s t r a o r d i n a r i o . U n a s t o r i a b e l l a c h e d i m o s t r a q u a n t o u n a p r o p o s t a s e r i a e c r e d i b i l e p o s s a p a r l a r e a l l e c i t t a d i n e e a i c i t t a d i n i . E g r a z i e a G i o v a n n i M a n i l d o p e r l a s u a g e n e r o s i t à e i l s u o i m p e g n o ” . C o s ì l a p r e s i d e n t e d e i d e p u t a t i d i I t a l i a V i v a M a r i a E l e n a B o s c h i . “ I r i s u l t a t i e c c e l l e n t i d i C a s a R i f o r m i s t a d i m o s t r a n o c h e s i a m o s u l l a s t r a d a g i u s t a . L o d i c i a m o d a t a n t o , q u a n d o s i a m o u n i t i , v i n c i a m o . E v i n c i a m o n o n p e r t e s t i m o n i a r e , m a p e r g o v e r n a r e , o g g i l e R e g i o n i , d o m a n i i l P a e s e . È s o l o l ’ i n i z i o ” , c o n c l u d e .