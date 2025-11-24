R o m a , 2 4 n o v ( A d n k r o n o s ) - " I l s e g n a l e è n e t t o , l ' u n i t à c i f a v i n c e r e e n o i s e n t i a m o l a r e s p o n s a b i l i t à d i d a r e u n a p r o s p e t t i v a p o l i t i c a . D o b b i a m o p e r s e g u i r e l ' u n i t à c o n u n a a g e n d a d i p r o g r a m m a c o n d i v i s a . C o s t r u i a m o s u b i t o , i n s i e m e , u n a a g e n d a d i p r o g r a m m a p e r v i n c e r e , a n c h e g r a z i e a l l a s p i n t a d e l l a C a m p a n i a e d e l l a P u g l i a " . L o h a d e t t o A n g e l o B o n e l l i , a N a p o l i p e r l ' a f f e r m a z i o n e d i R o b e r t o F i c o .