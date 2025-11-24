R o m a , 2 4 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " L e v i t t o r i e d e l c e n t r o s i n i s t r a u n i t o i n P u g l i a e C a m p a n i a s o n o e v i d e n t i e c o s t i t u i s c o n o l a c o n f e r m a c h e c ’ è l a p o s s i b i l i t à d i c o s t r u i r e u n a a l t e r n a t i v a c r e d i b i l e a l l a d e s t r a . M a d a i p r i m i r i s u l t a t i d e l l e l i s t e , d a l V e n e t o a l l a C a m p a n i a , e m e r g e u n a l t r o d a t o c h e r i g u a r d a a n c h e i l c e n t r o d e s t r a : l a f o r z a d i F d i s i è m o l t o r i d i m e n s i o n a t a , i n V e n e t o d o p p i a t i d a l l a L e g a , i n C a m p a n i a s u p e r a t i d a F I c h e a s s o m m a a n c h e l a l i s t a d i C i r i e l l i " . C o s ì i l p r e s i d e n t e d e i s e n a t o r i d e l P d F r a n c e s c o B o c c i a . " L ’ u n i c a f o r z a p o l i t i c a c h e c r e s c e o v u n q u e e c o s t a n t e m e n t e , i n q u e s t a t o r n a t a e n e l l e p r e c e d e n t i d e l l e r e g i o n a l i , è i l P d . C o n u n a l i n e a d e l l a s e g r e t a r i a E l l y S c h l e i n , q u e l l a d e l l ’ u n i t à d e l c e n t r o s i n i s t r a , e v i d e n t e m e n t e p r e m i a t a d a l l ’ e l e t t o r a t o " , c o n c l u d e .