R o m a , 2 4 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ C o n q u e s t o t u r n o e l e t t o r a l e d i r e g i o n a l i , l a t o r n a t a d e l 2 0 2 5 s i c o n c l u d e c o n 4 a 3 i n f a v o r e d e l c e n t r o d e s t r a , c o n s i d e r a n d o a n c h e l a V a l d ’ A o s t a . O l t r e a l b i l a n c i o d e l l a c o a l i z i o n e , s o t t o l i n e i a m o i l c o n t i n u o t r e n d d i c r e s c i t a d i F o r z a I t a l i a . E ’ u n a c o s t a n t e p o l i t i c o - e l e t t o r a l e c o n f e r m a t a a n c h e n e l l ’ a p p u n t a m e n t o d i V e n e t o , C a m p a n i a e P u g l i a . Q u e s t o r i s u l t a t o c i s p i n g e c o n r i n n o v a t a c o n v i n z i o n e a r a f f o r z a r e l a n o s t r a p r o p o s t a l i b e r a l e , p e r c o n q u i s t a r e l a f i d u c i a d i q u e g l i e l e t t o r i , e s o n o t a n t i , c h e r i f i u t a n o l e l o g i c h e d i u n c o n f r o n t o p o l i t i c o e s a s p e r a t o e p o l a r i z z a t o ” . C o s ì D e b o r a h B e r g a m i n i , v i c e s e g r e t a r i a e r e s p o n s a b i l e d e l d i p a r t i m e n t o E s t e r i d i F o r z a I t a l i a .