R o m a , 2 4 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " L ’ e s i t o d e l l e e l e z i o n i r e g i o n a l i i n V e n e t o , C a m p a n i a e P u g l i a c o n f e r m a c h e F o r z a I t a l i a c o n t i n u a a c r e s c e r e e d e s s e r e l ’ u n i c o p a r t i t o d i c e n t r o p u n t o d i r i f e r i m e n t o p e r i m o d e r a t i " . C o s ì i n u n a n o t a S t e f a n o B e n i g n i , d e p u t a t o e v i c e s e g r e t a r i o n a z i o n a l e d i F o r z a I t a l i a . " I n C a m p a n i a e i n V e n e t o - p r o s e g u e - r a d d o p p i a m o i c o n s e n s i r i s p e t t o a c i n q u e a n n i f a , u n d a t o i n e q u i v o c a b i l e c h e t e s t i m o n i a u n a c r e s c i t a r e a l e , f r u t t o d e l l a n o s t r a p r e s e n z a s u l t e r r i t o r i o e d e l l a f i d u c i a c h e g l i e l e t t o r i c o n t i n u a n o a r i p o r r e i n n o i , i n P u g l i a c o n f e r m i a m o i l r i s u l t a t o d e l l e s c o r s e r e g i o n a l i " . " S o n o n u m e r i c h e c o n f e r m a n o i l t r e n d p o s i t i v o d e l l e u l t i m e t o r n a t e e l e t t o r a l i , c o n F o r z a I t a l i a i n p i e n a s a l u t e e s e m p r e p i ù p r o i e t t a t a v e r s o l a d o p p i a c i f r a a l i v e l l o n a z i o n a l e . R i n g r a z i o i n o s t r i s e g r e t a r i r e g i o n a l i , F u l v i o M a r t u s c i e l l o , F l a v i o T o s i e M a u r o D ’ A t t i s , p e r l ’ o t t i m o l a v o r o p o r t a t o a v a n t i . I l n o s t r o p a r t i t o c ’ è , c r e s c e e c o n t i n u e r à a r a p p r e s e n t a r e l ’ a r e a m o d e r a t a , l i b e r a l e e d e u r o p e i s t a i n d i s p e n s a b i l e p e r i l b u o n g o v e r n o d e i t e r r i t o r i e d e l P a e s e " , c o n c l u d e .