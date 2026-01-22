R o m a , 2 2 g e n . ( A d n k r o n o s ) - N e l l ’ u l t i m o s o n d a g g i o Y o u t r e n d p e r S k y T g 2 4 è s t a t a c h i e s t a a g l i i t a l i a n i l ’ i n t e n z i o n e d i v o t o a l r e f e r e n d u m c o s t i t u z i o n a l e s u l l a g i u s t i z i a p r e v i s t o p e r i l 2 2 e i l 2 3 m a r z o : i l S ì è a l 5 5 % e i l N o a l 4 5 % , c o n u n ’ a f f l u e n z a s t i m a t a a l 6 2 % - a n c h e s e a d i f f e r e n z a d e i r e f e r e n d u m a b r o g a t i v i i n q u e s t o c a s o n o n è p r e v i s t o u n q u o r u m . T r a g l i e l e t t o r i d i c e n t r o d e s t r a i l S ì è a l 9 6 % ( N o a l 4 % ) e t r a q u e l l i d i o p p o s i z i o n e i l N o è a l l ’ 8 8 % ( S ì a l 1 2 % ) . T u t t a v i a , n e l l a t o t a l i t à d e l c a m p i o n e l a m a g g i o r a n z a a s s o l u t a ( 5 9 % ) d i c h i a r a c h e n e l l a s c e l t a s u c o s a v o t a r e p e s a n o d i p i ù m o t i v a z i o n i t e c n i c h e , n e l m e r i t o d e l l a r i f o r m a , m e n t r e s o l o p e r u n a m i n o r a n z a ( 2 7 % ) i n c i d o n o d i p i ù m o t i v a z i o n i p o l i t i c h e , r e l a t i v e a l g i u d i z i o s u l G o v e r n o M e l o n i .