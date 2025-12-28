R o m a , 2 8 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " Q u i n d i c i c i t t a d i n i h a n n o l a n c i a t o u n a r a c c o l t a f i r m e o n l i n e d i c u i t u t t i d o b b i a m o t e n e r c o n t o , s o p r a t t u t t o i l G o v e r n o ” . L o s o t t o l i n e a D e b o r a S e r r a c c h i a n i , d e p u t a t a e r e s p o n s a b i l e G i u s t i z i a d e l P a r t i t o d e m o c r a t i c o , r i c o r d a n d o c h e , “ c o m e h a d e t t o l a s e g r e t a r i a E l l y S c h l e i n , l a r i f o r m a N o r d i o n o n a i u t e r à i c i t t a d i n i a d a v e r e u n a g i u s t i z i a p i ù e f f i c i e n t e e d e q u a , m a è i l t e n t a t i v o d e l l a d e s t r a d i i n d e b o l i r e l ’ i n d i p e n d e n z a d e l l a m a g i s t r a t u r a e p o r s i a l d i s o p r a d e l l a l e g g e . Q u a l s i a s i u l t e r i o r e f o r z a t u r a e a c c e l e r a z i o n e d e l G o v e r n o - c o n c l u d e S e r r a c c h i a n i - r i s c h i e r e b b e d i b y p a s s a r e i l d i r i t t o d e i c i t t a d i n i a e s p r i m e r s i e d i f o r z a r e s t r u m e n t i i s t i t u z i o n a l i p e r o b i e t t i v i p o l i t i c i ” .