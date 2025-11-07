R o m a , 7 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " S o n o m o l t o d e l u s o e a m a r e g g i a t o d a C a r l o N o r d i o " . " L a s e p a r a z i o n e d e l l e c a r r i e r e è u n p r i n c i p i o s a c r o s a n t o , m a h a n n o f a t t o u n a r i f o r m a c h e n o n è q u e s t o m a è i l r a d d o p p i o d e i C s m . D a v a n t i a q u e s t o c h e f a i v o t i n o c o n l e m o t i v a z i o n i d e l l ' A n m ? N o n p u o i . V o t i s ì c o n l e m o t i v a z i o n e d e l l ' i d e o l o g i a p o l i t i c a c o n c u i h a n n o f a t t o l a R i f o r m a ? N o n p u o i . E ' c h i a r o c h e t i a s t i e n i . H o d e t t o l i b e r t à d i v o t o , c h i a r o c h e p r i m a d e l r e f e r e n d u m a n c h ' i o d o v r ò d i r e l a m i a " . C o s ì i l l e a d e r d i I t a l i a V i v a M a t t e o R e n z i , i n t e r v e n e n d o a L i n k i e s t a f e s t i v a l 2 0 2 5 .