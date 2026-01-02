R o m a , 2 g e n ( A d n k r o n o s ) - L a " s e c o n d a m e t à d i m a r z o ' ' r e s t a i l p e r i o d o p i ù p l a u s i b i l e p e r t e n e r e i l r e f e r e n d u m s u l l a s e p a r a z i o n e d e l l e c a r r i e r e e i l C s m , c o m e h a s p i e g a t o o g g i i l m i n i s t r o d e l l a G i u s t i z i a C a r l o N o r d i o . I n a t t e s a d e l l a d e c i s i o n e d e f i n i t i v a d a p a r t e d e l C d m g l i o c c h i r e s t a n o p u n t a t i p r i n c i p a l m e n t e s u l w e e k e n d a c a v a l l o d i d o m e n i c a 2 2 m a r z o . C o n l ' a l t e r n a t i v a d e l 1 5 , v i s t o c h e i l 2 9 è l a d o m e n i c a d e l l e P a l m e . E s c l u s o c o m u n q u e l ' i n i z i o d i a p r i l e , c o n P a s q u a i l 5 e l a P e s a c h e b r a i c a d a l 2 a l 9 . I l r e f e r e n d u m c h e s i t e r r à s u l l a g i u s t i z i a è d i t i p o c o n f e r m a t i v o , d i q u e l l i d i s c i p l i n a t i d a l l ' a r t i c o l o 1 3 8 d e l l a C o s t i t u z i o n e c h e r i g u a r d a n o e s c l u s i v a m e n t e l e l e g g i c o s t i t u z i o n a l i o d i r e v i s i o n e c o s t i t u z i o n a l e . L a p r i n c i p a l e c a r a t t e r i s t i c a d i q u e s t i q u e s i t i è c h e n o n è p r e v i s t o u n q u o r u m p e r l a v a l i d i t à : q u a l u n q u e s i a i l n u m e r o d e i v o t a n t i c h e s i r e c a n o a l l e u r n e , l ' e s i t o d e l l a c o n s u l t a z i o n e è c o m u n q u e v a l i d o . N e l n o s t r o P a e s e s o n o q u a t t r o i p r e c e d e n t i d i q u e s t o t i p o . I l p r i m o è q u e l l o d e l 7 o t t o b r e 2 0 0 1 p e r c o n f e r m a r e o m e n o l a r i f o r m a d e l T i t o l o V d e l l a C o s t i t u z i o n e a p p r o v a t a d a l l ' a l l o r a c e n t r o s i n i s t r a . P a s s ò c o n i l 6 4 , 2 % d e i s ì ( e u n a a f f l u e n z a d e l 3 4 % ) . L a s e c o n d a v o l t a f u q u e l l a d e l 2 5 - 2 6 g i u g n o 2 0 0 6 , q u a n d o n e l l e u r n e r e f e r e n d a r i e f i n ì l a r i f o r m a c o s t i t u z i o n a l e d e l l ' a l l o r a c e n t r o d e s t r a , c o n a l c e n t r o l a d e v o l u t i o n : n o d a l 6 1 % d e i v o t a n t i ( u n 5 2 % d e g l i a v e n t i d i r i t t o ) . L a t e r z a è , f o r s e , l a p i ù c e l e b r e s e n o n a l t r o p e r i s u o i e f f e t t i p o l i t i c i : i l 4 d i c e m b r e d e l 2 0 1 6 s i v o t ò s u l l a r i f o r m a R e n z i - B o s c h i , q u e l l a c h e v o l e v a c h i u d e r e i l S e n a t o : l a r i f o r m a f u b o c c i a t a c o n i l 5 9 , 1 1 % d i n o ( c o n a f f l u e n z a r e c o r d d e l 6 9 % ) ' s p i n g e n d o ' M a t t e o R e n z i f u o r i d a p a l a z z o C h i g i , c o n l e d i m i s s i o n i d a p r e m i e r . ( A d n k r o n o s ) - I l q u a r t o v o t o c o n f e r m a t i v o f u q u e l l o d e l 2 0 s e t t e m b r e 2 0 2 0 s u l t a g l i o d e i p a r l a m e n t a r i p r o m o s s o d a l M 5 s : s ì a l 6 9 , 9 6 % ( c o n a f f l u e n z a d e l 5 1 , 1 2 % ) . P e r i q u a t t r o r e f e r e n d u m c o n f e r m a t i v i t e n u t i i n I t a l i a s i n o a d o g g i i l c a l e n d a r i o è s t a t o a m p i a m e n t e s a c c h e g g i a t o : o t t o b r e , g i u g n o , d i c e m b r e , s e t t e m b r e . M a l a d a t a d e l v o t o , i n p a s s a t o , h a s e m p r e a c c e s o i l c o n f r o n t o . E a n c h e i n q u e s t a o c c a s i o n e l a d i s c u s s i o n e s u l l a s c e l t a d e l g i o r n o d e l l e u r n e è s t a t a a c c e s a . I l g o v e r n o , c o m e è n o t o , h a m e s s o l a p r a t i c a i n ' s t a n d b y ' a n c h e i n a t t e s a d e l l ' e s i t o d e l l a r a c c o l t a d e l l e f i r m e p e r i l r e f e r e n d u m p o p o l a r e p r o m o s s a t r a g l i a l t r i d a i p a r t i t i d i o p p o s i z i o n e . N e l c a s o d i q u e s i t i d i t i p o a b r o g a t i v i ( d i v e r s i d a q u e l l i c h e s i t e r r a n n o i n q u e s t o 2 0 2 6 ) l a l e g g e p r e v e d e u n a f i n e s t r a t r a i l 1 5 a p r i l e e i l 1 5 g i u g n o , c h e p e r ò è s t a t a d e r o g a t a i n d u e o c c a s i o n i : n e l l ' 8 7 a c a u s a d i e l e z i o n i a n t i c i p a t e s i v o t ò a n o v e m b r e ( s u l n u c l e a r e ) e n e l 2 0 0 9 p e r l ' a b b i n a m e n t o c o n l e a m m i n i s t r a t i v e a g i u g n o ( s u l l a l e g g e e l e t t o r a l e ) . M a n e l l a s t o r i a r e f e r e n d a r i a l ' e p i s o d i o p i ù f a m o s o l e g a t o a l l a d a t a d e l l e u r n e r e s t a i l c e l e b r e " a n d a t e a l m a r e " d i B e t t i n o C r a x i p e r i l q u e s i t o s u l l a p r e f e r e n z a u n i c a p r o m o s s o d a M a r i o S e g n i . A l l o r a s i v o t a v a a i l 9 g i u g n o e i l c o n s i g l i o d e l l e a d e r s o c i a l i s t a ( c o n t r a r i o a l l a c o n s u l t a z i o n e ) n o n v e n n e a c c o l t o d a g l i i t a l i a n i : i l r e f e r e n d u m p a s s ò ( 9 7 % i s ì , q u a s i 2 7 m l n a l l e u r n e ) e l a P r i m a R e p u b b l i c a i n i z i ò a s g r e t o l a r s i . G i u g n o r e s t a , i n g e n e r a l e , i l m e s e r e f e r e n d a r i o p e r e c c e l l e n z a . S u 1 9 t o r n a t e d i q u e s t o t i p o , 1 2 s i s o n o t e n u t e a g i u g n o . T r e a m a g g i o , t r e a d a p r i l e e u n a a n o v e m b r e . N u m e r i a l l a m a n o , l a c h i a m a t a a l l e u r n e a g i u g n o n o n h a a v u t o s e m p r e u n e f f e t t o p o s i t i v o s u l l ’ a f f l u e n z a , s p e c i e r i s p e t t o a i v o t i i n m a g g i o o i n a p r i l e . M a d a q u e s t o p u n t o d i v i s t a m o l t o h a s e m p r e c o n t a t o l ' a b b i n a m e n t o c o n l e v a r i e t o r n a t e e l e t t o r a l i , c h e d a s e m p r e h a u n e f f e t t o p o s i t i v o s u l l a p a r t e c i p a z i o n e .