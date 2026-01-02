R o m a , 2 g e n ( A d n k r o n o s ) - " N o r d i o o g g i h a r i l a s c i a t o u n ' i n t e r v i s t a p e r c e r t i v e r s i c l a m o r o s a " . L o d i c e i l s e n a t o r e d e l P d D a r i o P a r r i n i , v i c e p r e s i d e n t e d e l l a c o m m i s s i o n e A f f a r i c o s t i t u z i o n a l i . " I l m i n i s t r o d e l l a G i u s t i z i a a n n u n c i a l ' u s c i t a d i u n s u o l i b r o a v e n t e l o s c o p o d i r i s p o n d e r e a l l e o b i e z i o n i c o n t r o l a s u a r i f o r m a d e l l ' o r d i n a m e n t o g i u d i z i a r i o f o r m u l a t e i n P a r l a m e n t o e d a l u i s n o b b a t e p e r c h é , u d i t e u d i t e , a v e v a f r e t t a d i c h i u d e r e l ' i t e r d i a p p r o v a z i o n e d e l p r o v v e d i m e n t o e n o n v o l e v a a l l u n g a r l o p r e n d e n d o l a p a r o l a " , p r o s e g u e . " D a u n a p a r t e v i e n d a d i r e : v i v a l a s i n c e r i t à . D a l l ' a l t r a p a r t e v i e n d a d i r e : m a i s i e r a v i s t o u n e s p o n e n t e d e l g o v e r n o e s p r i m e r e c o s ì a p e r t a m e n t e s e n t i m e n t i d i d i s p r e z z o p e r i l P a r l a m e n t o e l a d e m o c r a z i a p a r l a m e n t a r e . L a q u a l c o s a , s e c i s i p e n s a a f o n d o , è d i s c r e t a m e n t e i n q u i e t a n t e " , c o n c l u d e P a r r i n i .