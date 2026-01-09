R o m a , 9 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " C o m e d e t t o d a l P r e s i d e n t e M e l o n i l a m a g i s t r a t u r a t r o p p o s p e s s o r e n d e v a n o i l l a v o r o d i g o v e r n o , p a r l a m e n t o e f o r z e d e l l ' o r d i n e p e r l a s i c u r e z z a d e i c i t t a d i n i . F r a t e l l i d ' I t a l i a s i u n i s c e a l l ' a p p e l l o p e r l a v o r a r e t u t t i i n s i e m e e l a r i f o r m a d e l l a g i u s t i z i a v a i n q u e s t a d i r e z i o n e , r e n d e n d o p i ù i n d i p e n d e n t i i g i u d i c i " . L o s c r i v e s u i s o c i a l L u c i o M a l a n , p r e s i d e n t e d e i s e n a t o r i F d i .