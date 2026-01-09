R o m a , 9 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " L a p r e s i d e n t e M e l o n i h a d e t t o t e s t u a l m e n t e : ' n o i t o g l i a m o a l P a r l a m e n t o l a p o s s i b i l i t à d i e l e g g e r e u n p e z z o d e l C s m ' . F o r s e n e l l a f o g a d i n a s c o n d e r e l e v e r e f i n a l i t à d e l l a r i f o r m a d e l l a m a g i s t r a t u r a , c i o è i n d e b o l i r l a e r e n d e r l a s u p i n a a l l a p o l i t i c a , M e l o n i s i è c o n f u s a e h a d i m e n t i c a t o i l t e s t o c h e h a p r e t e s o d i f a r a p p r o v a r e " . L o a f f e r m a n o i r a p p r e s e n t a n t i d e l M 5 S n e l l e c o m m i s s i o n i G i u s t i z i a d e l l a C a m e r a e d e l S e n a t o S t e f a n i a A s c a r i , A n n a B i l o t t i , F e d e r i c o C a f i e r o D e R a h o , V a l e n t i n a D ' O r s o , C a r l a G i u l i a n o , A d a L o p r e i a t o e R o b e r t o S c a r p i n a t o . " S e p a s s a s s e l a r i f o r m a , i l P a r l a m e n t o c o n t i n u e r e r e b b e a e l e g g e r e u n t e r z o d e i c o m p o n e n t i d e i C s m c h e p e r ò p e s e r e b b e m o l t o p i ù d i o g g i , d a l m o m e n t o c h e i p a r t i t i d e l l a s o l a m a g g i o r a n z a d i g o v e r n o s e l i s c e g l i e r e b b e r o , m e n t r e i t o g a t i s a r e b b e r o p r e s i a c a s o c o n u n s o r t e g g i o i n t e g r a l e , c o m e f o s s e u n a t o m b o l a n a t a l i z i a . I n o g n i c a s o l a p r e s i d e n t e M e l o n i o g g i h a v o l u t o m a l d e s t r a m e n t e n e g a r e c h e l a r i f o r m a c o n s e n t a a l l a p o l i t i c a d i a l l u n g a r e l e m a n i s u l l a m a g i s t r a t u r a " . " I l p r i m o a s m e n t i r l a è i l m i n i s t r o N o r d i o , c h e h a d e t t o c h e l a r i f o r m a s e r v e a l l a p o l i t i c a p e r r e c u p e r a r e i l s u o p r i m a t o e c h e l a s u a a p p r o v a z i o n e c o n v e r r e b b e a t u t t i i p a r t i t i p o l i t i c i . M e l o n i d i c a a i c i t t a d i n i l a v e r i t à , s e v u o l e v i n c e r e i l r e f e r e n d u m i n t r a s p a r e n z a : i d u e n u o v i C s m a v r a n n o m e m b r i l a i c i , d i n o m i n a p o l i t i c a , m o l t o p i ù f o r t i d e i t o g a t i , e l a n u o v a A l t a C o r t e D i s c i p l i n a r e , l a m o r d a c c h i a c h e s i o c c u p e r à d e i p r o c e d i m e n t i d i s c i p l i n a r i p e r m e t t e r e s o t t o s c a c c o i m a g i s t r a t i , a v r à b e n 6 c o m p o n e n t i s u 1 5 n o m i n a t i d a l P a r l a m e n t o e d a l Q u i r i n a l e , c h e f o r s e u n g i o r n o s a r à p i ù d e b o l e e n o n p i ù s u p e r p a r t e s , c o m e i n v e c e è o g g i , a n c h e a l l a l u c e d e l l a r i f o r m a d e l P r e m i e r a t o . I n p i ù , i l p r e s i d e n t e d o v r à p e r f o r z a e s s e r e u n o d e i l a i c i - p o l i t i c i . A s u g g e l l a r e i l t u t t o , l a r i f o r m a s t a b i l i s c e c h e i m a g i s t r a t i r a g g i u n t i d a p r o v v e d i m e n t o d i s c i p l i n a r e n o n p o t r a n n o f a r e r i c o r s o a l g i u d i c e t e r z o d e l l a C a s s a z i o n e m a s o l o a l l a m e d e s i m a A l t a C o r t e , c o m e u n c r i c e t o s u l l a r u o t a . Q u e s t a s a r e b b e l a d i f e s a d e l l ' i n d i p e n d e n z a d e l l a m a g i s t r a t u r a ? I l s u g g e l l o f i n a l e s a r à p o i m e t t e r e i P m s o t t o l e d i r e t t i v e d e l g o v e r n o , c o m e a v v i e n e o v u n q u e c i s i a l a s e p a r a z i o n e d e l l e c a r r i e r e e c o m e i l c e n t r o d e s t r a s i è f a t t o s c a p p a r e a p i ù r i p r e s e c o n l e s o l i t e a f f e r m a z i o n i d a l s e n f u g g i t e m a a n c h e c o n p r o p o s t e d i l e g g e s c r i t t e " .