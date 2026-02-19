R o m a , 1 9 f e b . ( A d n k r o n o s ) - “ G i o r g i a M e l o n i , a n c o r a u n a v o l t a , p a r t e n d o d a u n p e z z e t t o d i v e r i t à , v u o l e d e l e g i t t i m a r e l a m a g i s t r a t u r a e p r e t e n d e r e – c o m e s t a f a c e n d o d a s e t t i m a n e – d i i m p o r r e a i g i u d i c i c o s a d e v o n o f a r e . T u t t o q u e s t o è l a r i v e l a z i o n e p i ù p a l e s e d e l d i s e g n o c h e s t a d i e t r o l a l o r o m o d i f i c a c o s t i t u z i o n a l e : s o t t o p o r r e i l p o t e r e g i u d i z i a r i o a l p o t e r e d e l l ' e s e c u t i v o " . L o h a d e t t o i l s e n a t o r e P d , M a r c o M e l o n i , i n u n ’ i n t e r v i s t a a F a n p a g e e d o p o l ’ i n t e r v e n t o d e l P r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a S e r g i o M a t t a r e l l a a l p l e n u m d e l C s m p e r p l a c a r e l e t e n s i o n i t r a g o v e r n o e m a g i s t r a t u r a . " I l p r e m i e r a t o e l a s e p a r a z i o n e d e l l e c a r r i e r e , c o n l a d i s s o l u z i o n e d e l C s m , d e s c r i v o n o u n d i s e g n o d i c o n c e n t r a z i o n e d e i p o t e r i s u l l ' e s e c u t i v o . L a s e p a r a z i o n e d e i p o t e r i – e s e c u t i v o , l e g i s l a t i v o , g i u d i z i a r i o – n o n è n e l l a c u l t u r a d i q u e s t a d e s t r a a g g r e s s i v a e r e a z i o n a r i a . M a – p u r t r o p p o p e r l o r o e p e r f o r t u n a d e g l i i t a l i a n i – è i l f o n d a m e n t o d e l l a n o s t r a d e m o c r a z i a c o s t i t u z i o n a l e ” . “ C o m e è n o t o , l a r i f o r m a d e l l a g i u s t i z i a è s t a t a p r o p o s t a d a l g o v e r n o e a l P a r l a m e n t o n o n è s t a t o c o n s e n t i t o d i a p p r o v a r e n e p p u r e u n e m e n d a m e n t o . E r a u n p a c c h e t t o c h i u s o . L a P r e m i e r M e l o n i , M a n t o v a n o , N o r d i o l o h a n n o d e t t o i n t a n t i p a s s a g g i : v o g l i o n o d a r e u n a l e z i o n e a l l a m a g i s t r a t u r a , v o g l i o n o s o t t o m e t t e r l a a l l a v o l o n t à d e l g o v e r n o . N o r d i o h a a n c h e d i c h i a r a t o c h e n o n c o m p r e n d e c o m e l a s e g r e t a r i a d e l P a r t i t o d e m o c r a t i c o n o n s i a d ' a c c o r d o p e r c h é , p r i m a o p o i , p o t r e b b e c o n v e n i r e a n c h e a l e i . M a n o i , q u a n d o a n d r e m o a l g o v e r n o , r i f o r m e d i q u e s t o t i p o , s e i n v i g o r e , l e c a n c e l l e r e m o . I n r e a l t à m i a u g u r o c h e c i p e n s e r a n n o p r i m a i c i t t a d i n i i l 2 2 e 2 3 m a r z o ” , h a c o n c l u s o i l s e n a t o r e q u e s t o r e d i P a l a z z o M a d a m a .