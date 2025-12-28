R o m a , 2 8 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " I l P a r l a m e n t o , i g i o r n a l i s t a n n o a l t r o v e . M e l i l l o , f a i i l t u o m e s t i e r e d i m a g i s t r a t o , p e r f a r e i l p o l i t i c o h a i t e m p o . V u o i f a r e c o m e R o b e r t i , G r a s s o e D e R a h o ? P u ò d a r s i . M a i l f a t t o è c h e q u a n d o s i f a p o l i t i c a m e n t r e s i è m a g i s t r a t i c r e a q u a l c h e p r o b l e m a . P e r q u e s t o n o i v o t i a m o s ì , p e r p o r r e f i n e a l l a p o l i t i c i z z a z i o n e d e l l a m a g i s t r a t u r a e p e r p o r r e f i n e a l l ' u s o p o l i t i c o d e l l a g i u s t i z i a " . L o d i c e i l c a p o g r u p p o d i F o r z a I t a l i a a l S e n a t o , M a u r i z i o G a s p a r r i , i n u n v i d e o p u b b l i c a t o s u F a c e b o o k , c o n a l l e s p a l l e " l ' e d i f i c i o c h e o s p i t a l a D i r e z i o n e n a z i o n a l e a n t i m a f i a , p o i d i v e n t a t a a n c h e a n t i t e r r o r i s m o . F u c o n c e p i t a d a e r o i d e l l a l e g a l i t à r e p u b b l i c a n a c o m e G i o v a n n i F a l c o n e e p o i f u a t t u a t a d o p o l e s t r a g i c h e s t e r m i n a r o n o F a l c o n e , B o r s e l l i n o e l e l o r o s c o r t e . P o i n e g l i u l t i m i a n n i q u a s i t u t t i i p r o c u r a t o r i , a n z i d i r e i t u t t i i p r o c u r a t o r i n a z i o n a l i a n t i m a f i a , s i s o n o c a n d i d a t i n e l l e f i l e d e l l a s i n i s t r a . R o b e r t i , P d , P a r l a m e n t o e u r o p e o ; G r a s s o c o n l a s i n i s t r a a l S e n a t o e p o i a d e s s o D e R a h o , g i à p r o c u r a t o r e a n t i m a f i a , a l c e n t r o d i u n ' a t t e n t a a n a l i s i s u l c a s o S t r i a n o , m a n e p a r l e r e m o a g e n n a i o , o r a p a r l a m e n t a r e g r i l l i n o . A t t u a l m e n t e r e s p o n s a b i l e d i q u e s t a P r o c u r a s i c h i a m a M e l i l l o " . " E i n q u e s t e o r e , c o m m e n t a n d o i n m a n i e r a i m p r o p r i a l ' a r r e s t o d i a l c u n i p r e s u n t i f o n d a m e n t a l i s t i , t r a c u i H a n n o u n , u n p r e d i c a t o r e p a l e s t i n e s e c h e g i r a v a p e r i c o r t e i e l e m a n i f e s t a z i o n i d e l l e n o s t r e c i t t à e c h e è a c c u s a t o d i a v e r e f i n a n z i a t o H a m a s , M e l i l l o e i l s u o s o d a l e , c o s ì l ' h o d e f i n i t o i l p r o c u r a t o r e d e l l a c i t t à c h e h a f a t t o p a r t e d i q u e s t e i n d a g i n i , h a n n o d e t t o s ì , s t i a m o a r r e s t a n d o q u e s t i l e g a t i a d H a m a s , p e r ò n o n d o b b i a m o d i m e n t i c a r c i d i q u e l l o c h e h a f a t t o I s r a e l e i n P a l e s t i n a " . " O r a , p e r c a r i t à , s u q u e l l a v i c e n d a c ' è u n l u n g o d i b a t t i t o , m a s p e t t a l a m a g i s t r a t u r a a b b i n a r e i l c o m m e n t o a l l e n o t i z i e d i a r r e s t i e d i i n d a g i n i c o n c o n s i d e r a z i o n i p o l i t i c h e e p o l i t i c i s t e ? L ì c ' è s c r i t t o P r o c u r a n a z i o n a l e a n t i m a f i a e a n t i t e r r o r i s m o . I l P a r l a m e n t o , i g i o r n a l i s t a n n o a l t r o v e " .