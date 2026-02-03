R o m a , 3 f e b . ( A d n k r o n o s ) - D o m a n i , m e r c o l e d ì 4 f e b b r a i o , a l l e o r e 1 7 , 3 0 , n e l l a s a l a c o n s i l i a r e d e l C o m u n e d i P e s c a r a , P i a z z a I t a l i a 1 , p a r t i r à l a c a m p a g n a d e l P a r t i t o d e m o c r a t i c o a s o s t e g n o d e l N o a l r e f e r e n d u m s u l l a g i u s t i z i a . O l t r e a l l a s e g r e t a r i a E l l y S c h l e i n i n t e r v e r r a n n o a n c h e D a n i e l e M a r i n e l l i , s e g r e t a r i o r e g i o n a l e P d A b r u z z o , C a r m e n R a n a l l i , s e g r e t a r i a p r o v i n c i a l e P d P e s c a r a ; C a r l o C o s t a n t i n i , c a n d i d a t o s i n d a c o c o a l i z i o n e c e n t r o s i n i s t r a ; F e d e r i c a M a r i n u c c i , C o m i t a t o S o c i e t à c i v i l e p e r i l N o ; S e r g i o D e l l a R o c c a , C o m i t a t o G i u s t o d i r e N o . È l a p r i m a t a p p a d e l p e r c o r s o c h e a t t r a v e r s e r à t u t t o i l P a e s e p e r i n f o r m a r e e c o i n v o l g e r e l ’ o p i n i o n e p u b b l i c a s u l l e r a g i o n i d e l N o . U n ’ i n i z i a t i v a f o r t e m e n t e i n t r e c c i a t a c o n i l v i a g g i o d i a s c o l t o c h e i l P a r t i t o d e m o c r a t i c o h a a v v i a t o l o s c o r s o f i n e s e t t i m a n a a M i l a n o . L ' i n i z i a t i v a s a r à t r a s m e s s a i n s t r e a m i n g s u l c a n a l e Y o u t u b e d e l P d .