R o m a , 3 f e b . ( A d n k r o n o s ) - L a r i f o r m a d e l l a g i u s t i z i a è " u n a p o t e n t e b a t t a g l i a p o l i t i c a m a a p a r t i t i c a " , c h e q u i n d i " d e v e s u p e r a r e g l i s t e c c a t i d e i p a r t i t i " . E c c o q u i n d i l a n e c e s s i t à d i " u n a s t r u t t u r a c h e c i a i u t i a d a l l a r g a r e i l c a m p o , a d a n d a r e o l t r e l o s t e c c a t o d e l c e n t r o d e s t r a , p e r c h è p e n s i a m o c h e c i s i a n o t a n t i g i o v a n i c h e v o g l i o n o s o s t e n e r e q u e s t a b a t t a g l i a " . S i m o n e L e o n i , s e g r e t a r i o d e i G i o v a n i d i F o r z a I t a l i a , p r e s e n t a c o s ì l a n a s c i t a d e l c o m i t a t o ' G i o v a n i g a r a n t i s t i p e r i l s ì ' i n v i s t a d e l r e f e r e n d u m s u l l a r i f o r m a c o s t i t u z i o n a l e d e l l a g i u s t i z i a . A b a t t e z z a r e l ' i n i z i a t i v a F r a n c e s c a S c o p e l l i t i e i l d e p u t a t o d i F o r z a I t a l i a E n r i c o C o s t a . " L a m a g i s t r a t u r a n o n v u o l e p e r d e r e i l p o t e r e c h e h a a c q u i s i t o " , s o s t i e n e l a p r i m a , s p i e g a n d o c h e " i l p a r t i t o d e l n o è r a p p r e s e n t a t o d a i m a g i s t r a t i d i p o t e r e " , a l t r i m e n t i " n o n s a r e b b e g i u s t i f i c a t a q u e s t a i n d i s p o n i b i l i t à a q u a l s i a s i c o n f r o n t o " . " U n c o n t r i b u t o g r a n d i s s i m o a l l a b a t t a g l i a p e r i l s ì " , c o m m e n t a C o s t a , " i n l i n e a c o n q u e s t o r e f e r e n d u m , n e l m e r i t o " , p e r c h è " a p r e i l d i a l o g o a g i o v a n i c h e n o n f a n n o p a r t e o r g a n i c a m e n t e " d i F o r z a I t a l i a . A p r e s i e d e r e i l c o m i t a t o l ' a v v o c a t o E d o a r d o G e n t i l i , c h e d i f e n d e " u n a t i p i c a r i f o r m a c h e s i r i f a a l m a n i f e s t o d e l d i r i t t o p e n a l e l i b e r a l e " e c h e s i c o n f i g u r a c o m e " t r a s v e r s a l e " . D i q u i l ' o b i e t t i v o d i s v o l g e r e u n r u o l o " c a t a l i z z a t o r e " , d i " a p r i r e c a n a l i d i c o m u n i c a z i o n e " , d i i m p e g n a r s i i n u n ' a t t i v i t à d i " c u l t u r a e i n f o r m a z i o n e s o p r a t t u t t o n e l l e u n i v e r s i t à , a n c h e p e r s m o n t a r e l e b u f a l e " d e i s o s t e n i t o r i d e l n o .