R o m a , 2 8 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " S o s t e n i a m o l a r a c c o l t a d i f i r m e p r o m o s s a d a i C o m i t a t i p e r i l n o p e r c h i e d e r e i l r e f e r e n d u m s u l l a r i f o r m a d e l l a s e p a r a z i o n e d e l l e c a r r i e r e . U n a f i r m a è u n a t t o d i d i f e s a d e l l a d e m o c r a z i a e d e l l a C o s t i t u z i o n e , c o n t r o o g n i t e n t a t i v o d i s u b o r d i n a r e l a m a g i s t r a t u r a a l c o n t r o l l o d e l G o v e r n o . A r r i v a r e a l r e f e r e n d u m a t t r a v e r s o l a p a r t e c i p a z i o n e d i r e t t a d e l l e c i t t a d i n e e d e i c i t t a d i n i è u n g r a n d e e s e r c i z i o d i d e m o c r a z i a c h e i n t e n d i a m o s o s t e n e r e c o n c o n v i n z i o n e . A u s p i c h i a m o c h e i l G o v e r n o n o n i n t e n d a p r e c l u d e r e q u e s t o d i r i t t o c o s t i t u z i o n a l e e c h e a t t e n d a l ’ e s i t o d e l l a r a c c o l t a d e l l e f i r m e , r i s p e t t a n d o l a v o l o n t à p o p o l a r e " . C o s ì , i n u n a n o t a , A n g e l o B o n e l l i e N i c o l a F r a t o i a n n i p a r l a m e n t a r i d i A l l e a n z a V e r d i e S i n i s t r a ( A V S ) .