( A d n k r o n o s ) - r e a l m e h a s v e l a t o i l p r o p r i o p o s i z i o n a m e n t o s t r a t e g i c o p e r i l c o m p a r t o f o t o g r a f i c o d e l s u o n u o v o f l a g s h i p , i l G T 8 P r o , c h e s i p r e s e n t a s u l m e r c a t o c o n l ' a p p e l l a t i v o d i " B e s t S t r e e t S n a p S h o o t e r . " I l d i s p o s i t i v o m i r a a t r a s f o r m a r e l a f o t o g r a f i a d a s m a r t p h o n e d a s e m p l i c e c a t t u r a d i i m m a g i n i a s t r u m e n t o d i e s p r e s s i o n e p e r s o n a l e e c r e a t i v i t à , g r a z i e a t r e e l e m e n t i c h i a v e : l a p a r t n e r s h i p c o n R I C O H G R , l ' i n n o v a z i o n e h a r d w a r e c o n i l t e l e o b i e t t i v o d a 2 0 0 M P e f u n z i o n a l i t à v i d e o d i l i v e l l o p r o f e s s i o n a l e . L ' a z i e n d a h a m o t i v a t o l a s t r e t t a c o l l a b o r a z i o n e c o n R I C O H G R , m a t u r a t a i n q u a t t r o a n n i d i s v i l u p p o , c o m e u n a r i s p o s t a a l l ' o m o l o g a z i o n e n e l s e t t o r e : " I n u n m o m e n t o i n c u i m o l t i u t e n t i n o n c e r c a n o s o l o s p e c i f i c h e t e c n i c h e m a s t r u m e n t i c h e l i r a p p r e s e n t i n o d a v v e r o , l a f o t o g r a f i a d a s m a r t p h o n e r i s c h i a s e m p r e p i ù d i d i v e n t a r e o m o l o g a t a . " I l r i s u l t a t o è u n s i s t e m a p e n s a t o p e r c h i v u o l e " c o g l i e r e l ’ a t t i m o c o n s p o n t a n e i t à , r a c c o n t a r e l a p r o p r i a v i s i o n e d e l m o n d o e f a r l o c o n s t i l e , l i b e r t à e p e r s o n a l i t à . " I l s i s t e m a f o t o g r a f i c o d e l G T 8 P r o è f r u t t o d i u n a c o l l a b o r a z i o n e s t r u t t u r a t a c h e h a p o r t a t o i l D N A d e l l a s t r e e t p h o t o g r a p h y d i r e t t a m e n t e n e l l o s m a r t p h o n e . L ' a t t e n z i o n e s i è c o n c e n t r a t a s u o g n i d e t t a g l i o , " d a l l ’ i n g e g n e r i a d e l l e l e n t i , a l l ’ e s p e r i e n z a d i s c a t t o , f i n o a l l a r e s a d e i c o l o r i . " A l c e n t r o d e l s i s t e m a s i t r o v a u n a f o t o c a m e r a p r i n c i p a l e d a 5 0 M P G R - c e r t i f i e d , l a p r i m a p r o g e t t a t a s e c o n d o g l i s t a n d a r d o t t i c i d i R I C O H G R . Q u e s t a l e n t e 7 P , a b b i n a t a a u n r i v e s t i m e n t o a n t i r i f l e s s o a 5 s t r a t i u l t r a - l o w r e f l e c t i v e , è s t u d i a t a p e r r i d u r r e i n m o d o e f f i c a c e r i f l e s s i e b a g l i o r i , r e s t i t u e n d o i m m a g i n i s e m p r e n i t i d e e f e d e l i , a n c h e i n c o n d i z i o n i d i l u c e c o m p l e s s e . L ' e s p e r i e n z a d ' u s o è p o t e n z i a t a d a l l a m o d a l i t à e s c l u s i v a R I C O H G R : c o n u n s e m p l i c e s w i p e , l ' i n t e r f a c c i a s i t r a s f o r m a i n u n m i r i n o i m m e r s i v o c h e i n c l u d e l e d u e l u n g h e z z e f o c a l i i c o n i c h e ( 2 8 m m e 4 0 m m ) e i l c l a s s i c o s u o n o d e l l ’ o t t u r a t o r e . L a p e r s o n a l i z z a z i o n e s t i l i s t i c a è g a r a n t i t a d a c i n q u e p r o f i l i c o l o r e i s p i r a t i a l l e p e l l i c o l e G R : P e l l i c o l a P o s i t i v a , P e l l i c o l a p e r n e g a t i v i , B & N a d a l t o c o n t r a s t o , S t a n d a r d e M o n o t o n o . L ' i n n o v a z i o n e h a r d w a r e è r a p p r e s e n t a t a d a l p r i m o t e l e o b i e t t i v o d a 2 0 0 M P U l t r a C l a r i t y n e l s u o s e g m e n t o c o n a m p i o s e n s o r e d a 1 / 1 . 5 6 " , c h e a s s i c u r a u n ' e c c e l l e n t e s e n s i b i l i t à a l l a l u c e , g a r a n t e n d o i m m a g i n i d e t t a g l i a t e a n c h e i n c o n d i z i o n i d i s c a r s a i l l u m i n a z i o n e . I l m o d u l o s u p p o r t a u n o z o o m o t t i c o 3 x , u n o l o s s l e s s 6 x e r a g g i u n g e 1 2 x c o n u n a q u a l i t à n o t e v o l e , p e r m e t t e n d o d i c a t t u r a r e s c e n e d i s t a n t i c o n u n o t t i m o l i v e l l o d i d e t t a g l i o . Q u e s t o t e l e o b i e t t i v o e c c e l l e a n c h e n e i r i t r a t t i , s f r u t t a n d o l a n u o v a p i a t t a f o r m a S n a p d r a g o n e a l g o r i t m i a v a n z a t i p e r r i p r o d u r r e f e d e l m e n t e t e x t u r e e l u c i c o m p l e s s e . L o z o o m o t t i c o 3 x , d e f i n i t o " g o l d e n f o c a l l e n g t h , " è o t t i m i z z a t o p e r r e s t i t u i r e u n a p r o f o n d i t à d i c a m p o n a t u r a l e , v a l o r i z z a n d o i l s o g g e t t o c o n u n a e l e v a t a r e s a e s p r e s s i v a . A c o m p l e t a r e i l c o m p a r t o f o t o g r a f i c o i n t e r v i e n e u n a n u o v a f o t o c a m e r a u l t r a - g r a n d a n g o l a r e d a 5 0 M P ( c a m p o v i s i v o d i 1 1 6 g r a d i ) . S u l f r o n t e v i d e o , i l G T 8 P r o e l e v a g l i s t a n d a r d c o n l a p o s s i b i l i t à d i r e g i s t r a r e i n 4 K a 1 2 0 f p s c o n s u p p o r t o D o l b y V i s i o n ( d i s p o n i b i l e s i a s u f o t o c a m e r a p r i n c i p a l e c h e t e l e o b i e t t i v o ) , g a r a n t e n d o c o n t e n u t i f l u i d i e u n ' e s t e t i c a c i n e m a t o g r a f i c a i m m e d i a t a . P e r i c r e a t o r p i ù e s i g e n t i , s o n o d i s p o n i b i l i a n c h e l a r e g i s t r a z i o n e i n 4 K 1 2 0 f p s a 1 0 b i t i n L o g e 8 K a 3 0 f p s . P e r s o t t o l i n e a r e i l p r o p r i o p o s i z i o n a m e n t o l i f e s t y l e - f i r s t , r e a l m e h a l a n c i a t o l a c a m p a g n a " I m p e r f e c t P h o t o g r a p h y . " C o n q u e s t a i n i z i a t i v a r e a l m e v u o l e c e l e b r a r e " l a b e l l e z z a d e l l ’ a u t e n t i c i t à a t t r a v e r s o s c a t t i s p o n t a n e i e n o n c o s t r u i t i , d o v e t e c n o l o g i a , s t i l e e n a r r a z i o n e p e r s o n a l e s i f o n d o n o i n m o d o n a t u r a l e . " I l p r o g e t t o , a m b i e n t a t o n e l l e s t r a d e d i M i l a n o , h a c o i n v o l t o i l f o t o g r a f o E m a n u e l e d i M a r e e i n f l u e n c e r ( t r a c u i P a t r i z i o M o r e l l a t o e G i a n m a r c o P e t r e l l i ) c h e s o n o s t a t i c a t t u r a t i i n m o m e n t i d i v i t a q u o t i d i a n a u t i l i z z a n d o e s c l u s i v a m e n t e l a f o t o c a m e r a d e l G T 8 P r o . O g n i t a l e n t h a i n t e r p r e t a t o l a c a m p a g n a a t t r a v e r s o u n o d e i f i l t r i i s p i r a t i a R I C O H G R , c o n f e r m a n d o c h e " l a f o t o c a m e r a d e l G T 8 P r o d i v e n t a i l m e z z o p e r i m m o r t a l a r e e m o z i o n i v e r e , s e n z a p o s t - p r o d u z i o n e , r i t o c c h i o f i l t r i a r t i f i c i a l i . " K e v i n W u , C M O I t a l y d i r e a l m e , h a s i n t e t i z z a t o l a v i s i o n e : " C o n l a c a m p a g n a ‘ I m p e r f e c t P h o t o g r a p h y ’ v o g l i a m o c e l e b r a r e l a b e l l e z z a d e l l ’ a u t e n t i c i t à e d e l l a s p o n t a n e i t à . I l r e a l m e G T 8 P r o è p e n s a t o p e r e s s e r e u n o s t r u m e n t o c r e a t i v o i m m e d i a t o , c a p a c e d i c o g l i e r e l ’ e s s e n z a d e i m o m e n t i r e a l i , s e n z a f i l t r i . È i l c o m p a g n o i d e a l e p e r c h i v i v e l a f o t o g r a f i a c o m e u n ’ e s t e n s i o n e d e l p r o p r i o s t i l e d i v i t a . " I r i s u l t a t i d i q u e s t a c a m p a g n a s a r a n n o p r e s e n t a t i u f f i c i a l m e n t e i n o c c a s i o n e d e l l ' e v e n t o d i l a n c i o d e l 2 d i c e m b r e a M i l a n o .