R o m a , 1 9 f e b ( A d n k r o n o s ) - " P e t r e c c a è l ’ e m b l e m a d i T e l e m e l o n i e d e l m e t o d o c o n c u i i l G o v e r n o h a p r i v i l e g i a t o l o g i c h e d i a p p a r t e n e n z a e v i c i n a n z a p o l i t i c a r i s p e t t o a l m e r i t o e a l l a v a l o r i z z a z i o n e d e l l e p r o f e s s i o n a l i t à i n t e r n e a l s e r v i z i o p u b b l i c o t e l e v i s i v o " . L o d i c e i l c a p o g r u p p o d e l P d i n V i g i l a n z a R a i S t e f a n o G r a z i a n o . " U n ’ i m p o s t a z i o n e c h e h a f i n i t o p e r i n d e b o l i r e l ’ a u t o r e v o l e z z a d e l l ’ i n f o r m a z i o n e e p i ù i n g e n e r a l e d e l l ’ i n t e r o s i s t e m a R a i . O r a s e r v e u n a v e r a d i s c o n t i n u i t à . N o n s i p u ò c o n t i n u a r e c o n i l m e c c a n i s m o d e l “ r i m u o v e r e p e r p r o m u o v e r e ” o c o n s e m p l i c i r i c o l l o c a z i o n i i n t e r n e . I l s e r v i z i o p u b b l i c o h a b i s o g n o d i t r a s p a r e n z a , c o m p e t e n z a e i n d i p e n d e n z a , n o n d i o p e r a z i o n i d i f a c c i a t a ” , a g g i u n g e G r a z i a n o .