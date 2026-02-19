Roma, 19 feb (Adnkronos) - "Petrecca è lemblema di Telemeloni e del metodo con cui il Governo ha privilegiato logiche di appartenenza e vicinanza politica rispetto al merito e alla valorizzazione delle professionalità interne al servizio pubblico televisivo". Lo dice il capogruppo del Pd in Vigilanza Rai Stefano Graziano. "Unimpostazione che ha finito per indebolire lautorevolezza dellinformazione e più in generale dellintero sistema Rai. Ora serve una vera discontinuità. Non si può continuare con il meccanismo del rimuovere per promuovere o con semplici ricollocazioni interne. Il servizio pubblico ha bisogno di trasparenza, competenza e indipendenza, non di operazioni di facciata, aggiunge Graziano.