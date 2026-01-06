R o m a , 6 g e n . ( A d n k r o n o s ) - S u l l o s c a n d a l o R e p o r t / B e l l a v i a , F o r z a I t a l i a h a p r e s e n t a t o u n a i n t e r r o g a z i o n e a f i r m a d e i c o m p o n e n t i a z z u r r i d e l l a C o m m i s s i o n e d i V i g i l a n z a R a i , M a u r i z i o G a s p a r r i , s e n . R o b e r t o R o s s o e R i t a D a l l a C h i e s a . “ I l r i n v i o a g i u d i z i o d i s p o s t o d a l l a P r o c u r a d i M i l a n o n e i c o n f r o n t i d i u n a e x c o l l a b o r a t r i c e d e l n o t o c o m m e r c i a l i s t a d o t t o r G i a n G a e t a n o B e l l a v i a , c o n s u l e n t e d a m o l t i a n n i d i p r o c u r e d e l l a R e p u b b l i c a e f o n t e d i n o t i z i e d e l p r o g r a m m a R e p o r t , a c c u s a t a d i a v e r s o t t r a t t o , f r a i l 1 8 g i u g n o e i l 2 5 s e t t e m b r e 2 0 2 5 , n u m e r o s i d a t i d a l l o s t u d i o c o m m e r c i a l i s t a , h a s u s c i t a t o e n o r m e s c a l p o r e p e r i l c o i n v o l g i m e n t o d i v e r t i c i d e l l a m a g i s t r a t u r a e l ' i n f o r m a z i o n e t e l e v i s i v a ” , s i l e g g e n e l l ’ i n t e r r o g a z i o n e . “ A n c o r a u n a v o l t a i l p r o g r a m m a R e p o r t c o n d o t t o d a S i g f r i d o R a n u c c i s e m b r a e s s e r e c o i n v o l t o i n u n a v i c e n d a g r a v i s s i m a c h e i n v e s t e l a m a g i s t r a t u r a , i s u o i c o l l a b o r a t o r i e i l s e r v i z i o p u b b l i c o r a d i o t e l e v i s i v o . R i s u l t a c h e i l d o t t o r B e l l a v i a , c h e c o l l a b o r a v a c o n n u m e r o s i m a g i s t r a t i e c o n i l p r o g r a m m a R e p o r t , d e t e n e s s e m a t e r i a l i r i s e r v a t i s s i m i d i n u m e r o s e p r o c u r e , c h e p r o b a b i l m e n t e p o t e v a m e t t e r e a d i s p o s i z i o n e a n c h e d e l l a t r a s m i s s i o n e t e l e v i s i v a . I l f u r t o d i f i l e d a p a r t e d i u n a c o l l a b o r a t r i c e d e l l o s t u d i o d e l d o t t o r B e l l a v i a i n d u c e a r i t e n e r e c h e v i s i a i l r i s c h i o d i u n m a x i - d o s s i e r a g g i o c o n s i d e r a t o c h e , d a q u a n t o s t a e m e r g e n d o , p r e s s o i l s u d d e t t o s t u d i o c i s a r e b b e r o s t a t i m a t e r i a l i r i g u a r d a n t i n u m e r o s i e s p o n e n t i p o l i t i c i , i m p r e n d i t o r i e f i n a n z i e r i ” , p r o s e g u e i l t e s t o . " S i c h i e d e d i s a p e r e q u a l i s i a n o l e v a l u t a z i o n i d e g l i i n t e r r o g a t i s u t a l e g r a v i s s i m a v i c e n d a . S e r i t e n g a n o d i f o r n i r e c h i a r i m e n t i . S e e q u a n t o s i a s t a t o p a g a t o B e l l a v i a c o n s o l d i p u b b l i c i d e l l a R a i . P e r q u a l i m o t i v i i l c o n d u t t o r e d e l p r o g r a m m a R e p o r t , R a n u c c i , s i s e r v i s s e d e l l a c o n s u l e n z a d e l d o t t o r B e l l a v i a e p e r q u a l i m o t i v i e s c l u d a c h e t r a i m a t e r i a l i t r a f u g a t i c i p o s s a n o e s s e r e m a t e r i a l i s e n s i b i l i e p e r c h é , a q u a n t o d i c h i a r a , f o s s e a c o n o s c e n z a d i t u t t i i m a t e r i a l i r e l a t i v i a l l ' a r c h i v i o d i q u e s t o p e r s o n a g g i o d i c u i s i è a v v a l s o - c o n c l u d e l ’ i n t e r r o g a z i o n e - P e r q u a l i m o t i v i R a n u c c i c o n t i n u i a s v o l g e r e u n a s i s t e m a t i c a a t t i v i t à i l l e g a l e , c a r a t t e r i z z a t a d a l l a p e r s i s t e n t e d i f f u s i o n e d i n o t i z i e n o n v e r e e d a l l a v i o l a z i o n e d i n o r m e d i l e g g e n o n r i l e v a t e c o n g r a v i e r r o r i e r e s p o n s a b i l i t à d a l r e s p o n s a b i l e d e l l ’ u f f i c i o l e g a l e S p a d a f o r a ” .