R o m a , 8 n o v . ( A d n k r o n o s ) - N u o v a v i s i t a i n G e r m a n i a d e l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , c h e s a r à a B e r l i n o s a b a t o 1 5 e d o m e n i c a 1 6 n o v e m b r e p r o s s i m i . U n ' o c c a s i o n e p e r r i b a d i r e l ' i m p o r t a n z a s t r a t e g i c a d e l r a p p o r t o t r a d u e P a e s i p i l a s t r i d e l l ' U n i o n e e u r o p e a , c h e t r o v a u l t e r i o r e l i n f a n e l l a c o n s o n a n z a a n c h e d i n a t u r a p e r s o n a l e c o n l ' o m o l o g o t e d e s c o F r a n k - W a l t e r S t e i n m e i e r . C u l m i n e d e l v i a g g i o , i l d i s c o r s o c h e i l C a p o d e l l o S t a t o t e r r à a l B u n d e s t a g d o m e n i c a i n o c c a s i o n e d e l l a G i o r n a t a d i L u t t o n a z i o n a l e , d o p o a v e r r e s o o m a g g i o , i n s i e m e a l P r e s i d e n t e d e l l a G e r m a n i a , a l M e m o r i a l e c e n t r a l e d e l l a R e p u b b l i c a f e d e r a l e d i G e r m a n i a p e r l e V i t t i m e d e l l a g u e r r a e d e l l a t i r a n n i a , a 8 0 a n n i d a l l a c o n c l u s i o n e d e l S e c o n d o c o n f l i t t o m o n d i a l e . U n a p p u n t a m e n t o d i a l t o v a l o r e s i m b o l i c o a n c h e a l l a l u c e d e l l e a t t u a l i t e n s i o n i i n t e r n a z i o n a l i , c h e r a p p r e s e n t a u n a n u o v a t a p p a d i q u e l l ' i t i n e r a r i o c h e v e d e i d u e P a e s i “ d a d e c e n n i " i m p e g n a t i " i n u n ’ a n a l i s i r i g o r o s a d e l p a s s a t o ” , p e r r a f f o r z a r e , n e l n o m e d i u n a m e m o r i a c o n d i v i s a , l a c o s t r u z i o n e d i " u n ’ E u r o p a d e l l a l i b e r t à c o n t r a p p o s t a a l l ’ E u r o p a d e l l a p r e v a r i c a z i o n e " , a t t r a v e r s o u n t r a c c i a t o s c a n d i t o d a i n d e l e b i l i “ m o m e n t i d i v e r i t à ” . A t a l p r o p o s i t o v a r i c o r d a t o c h e i n t r e o c c a s i o n i M a t t a r e l l a e S t e i n m e i e r s i s o n o t r o v a t i i n s i e m e s u i l u o g h i d e l l e e f f e r a t e s t r a g i n a z i f a s c i s t e i n I t a l i a : i l 3 m a g g i o d e l 2 0 1 7 a l l e F o s s e A r d e a t i n e , l a p r i m a v o l t a c o n g i u n t a m e n t e d a p a r t e d i u n P r e s i d e n t e i t a l i a n o e t e d e s c o ; i l 2 5 a g o s t o d e l 2 0 1 9 p e r i l 7 5 / m o a n n i v e r s a r i o d e l l ' e c c i d i o d i F i v i z z a n o , i n T o s c a n a . L ' u l t i m a i l 2 9 s e t t e m b r e d e l l o s c o r s o a n n o a M a r z a b o t t o i n o c c a s i o n e d e l l ' o t t a n t e s i m o a n n i v e r s a r i o d e l l ' e c c i d i o d i M o n t e S o l e , q u a n d o S t e i n m e i e r n o n e s i t ò a m a n i f e s t a r e " d o l o r e e v e r g o g n a " , a g g i u n g e n d o d i i n c h i n a r s i " d i n n a n z i a i m o r t i " e c h i e d e n d o " p e r d o n o a n o m e d e l m i o P a e s e " . S e m p r e a M a r z a b o t t o s i e r a n o r e c a t i i n s i e m e C a r l o A z e g l i o C i a m p i e J o h a n n e s R a u , i l 1 7 a p r i l e d e l 2 0 0 2 , m e n t r e G i o r g i o N a p o l i t a n o e J o a c h i m G a u c k i l 2 4 m a r z o d e l 2 0 1 3 a v e v a n o r e s o o m a g g i o a S a n t ' A n n a d i S t a z z e m a . M a t t a r e l l a a r r i v e r à a B e r l i n o s a b a t o p r o s s i m o e a l l e 1 5 v e r r à r i c e v u t o d a l P r e s i d e n t e t e d e s c o a p a l a z z o B e l l e v u e . S u c c e s s i v a m e n t e , a l l e 1 6 , i d u e C a p i d i S t a t o i n t e r v e r r a n n o a l l a c o n s e g n a d e l ' P r e m i o d e i P r e s i d e n t i p e r l a c o o p e r a z i o n e c o m u n a l e t r a I t a l i a e G e r m a n i a ' . G i u n t o a l l a t e r z a e d i z i o n e , i l r i c o n o s c i m e n t o , g i à c o n f e r i t o n e l 2 0 2 1 e n e l 2 0 2 3 , è s t a t o i s t i t u i t o d a M a t t a r e l l a e S t e i n m e i e r n e l s e t t e m b r e 2 0 2 0 a l l ' i n d o m a n i d e l l ' e m e r g e n z a C o v i d , p e r r e n d e r e o m a g g i o a l l a c o o p e r a z i o n e i t a l o - t e d e s c a a l i v e l l o m u n i c i p a l e e p r o m u o v e r e i n i z i a t i v e d i g e m e l l a g g i o e p r o g e t t i o r i e n t a t i a l f u t u r o . I n p a r t i c o l a r e i l P r e m i o p u n t a a v a l o r i z z a r e c o l l a b o r a z i o n i t r a C o m u n i i n I t a l i a e G e r m a n i a s o p r a t t u t t o n e i s e t t o r i ' G i o v a n i e d i a l o g o i n t e r g e n e r a z i o n a l e ' , ' I m p e g n o c i v i c o ' , ' E u r o p a e c u l t u r a d e l l a m e m o r i a ' , ' S o s t e n i b i l i t à e c o e s i o n e s o c i a l e ' . L ' i n i z i a t i v a , f i n a n z i a t a p a r i t a r i a m e n t e d a i d u e m i n i s t e r i d e g l i E s t e r i , h a u n a d o t a z i o n e c o m p l e s s i v a d i 2 0 0 . 0 0 0 e u r o , c o n p r e m i f i n o a 5 0 . 0 0 0 p e r p r o g e t t o . " I l P r e m i o - h a r i c o r d a t o M a t t a r e l l a i n o c c a s i o n e d e l b a n d o d e l l ' a t t u a l e e d i z i o n e - h a p e r m e s s o n e g l i a n n i d i d a r e v i t a a s e m p r e p i ù p r o g e t t i d i c o o p e r a z i o n e t r a i C o m u n i d i I t a l i a e G e r m a n i a , c o n t r i b u e n d o a i n t e s s e r e u n f i t t o i n t r e c c i o d i l e g a m i t r a l e n o s t r e s o c i e t à e t r a l e g e n e r a z i o n i d i i e r i e q u e l l e d i d o m a n i . Q u e s t a c o n n e s s i o n e p r o f o n d a t r a l e n o s t r e c o m u n i t à r a p p r e s e n t a u n c o n t r i b u t o p r e z i o s o p e r l a c o s t r u z i o n e d i u n ’ E u r o p a s e m p r e p i ù u n i t a e c o e s a " . P e r S t e i n m e i e r “ i g e m e l l a g g i t r a c i t t à t e d e s c h e e i t a l i a n e c o n t r i b u i s c o n o i n m o d o s i g n i f i c a t i v o a l l a v i t a l i t à d e l l ' a m i c i z i a t r a i n o s t r i d u e P a e s i . È s u l t e r r i t o r i o , n e l l o s c a m b i o d i r e t t o t r a l e p e r s o n e , c h e l ' i d e a e u r o p e a s i c o n c r e t i z z a . Q u e s t o è p a r t i c o l a r m e n t e p r e z i o s o i n u n ' e p o c a i n c u i l a c o e s i o n e e i l d i a l o g o e u r o p e i a s s u m o n o u n ' i m p o r t a n z a f o n d a m e n t a l e " . A r i c e v e r e i l r i c o n o s c i m e n t o , n e l l a c a t e g o r i a d i C o m u n i c o n p o p o l a z i o n e s u p e r i o r e a 4 0 m i l a a b i t a n t i , s a r a n n o B o l o g n a - M ü n s t e r ( R e n a n i a S e t t e n t r i o n a l e - V e s t f a l i a ) e P i s t o i a – Z i t t a u ( S a s s o n i a ) ; m e n t r e t r a i c e n t r i f i n o a 4 0 m i l a a b i t a n t i , G u b b i o ( U m b r i a ) – W e r t h e i m ( B a d e n - W ü r t t e m b e r g ) , G r e v e i n C h i a n t i ( T o s c a n a ) - V e i t s h ö c h h e i m ( B a v i e r a ) , F o r m i g i n e ( E m i l i a R o m a g n a ) – V e r d e n ( B a s s a S a s s o n i a ) , G u a l d o T a d i n o ( U m b r i a ) – S c h w a n d o r f ( B a v i e r a ) . A l l a c e r i m o n i a s e g u i r à u n a t a v o l a r o t o n d a s u l t e m a " V e c c h i a e n u o v a m o b i l i t à i n E u r o p a : 7 0 a n n i d i a c c o r d o d i r e c l u t a m e n t o i t a l o - t e d e s c o e s c a m b i s c i e n t i f i c i o g g i " , c h e e s a m i n e r à l ' e v o l u z i o n e d e l l e r e l a z i o n i i t a l o - t e d e s c h e n e l c o r s o d e g l i a n n i . U n e v e n t o c h e s i s v o l g e n e l 7 0 / m o a n n i v e r s a r i o d e l l ' a c c o r d o d i r e c l u t a m e n t o i t a l o - t e d e s c o , m e n t r e l ' a n n o p r o s s i m o r i c o r r e r à a n c h e i l 7 5 / m o a n n i v e r s a r i o d e l l a r i p r e s a d e l l e r e l a z i o n i d i p l o m a t i c h e t r a G e r m a n i a e I t a l i a . ( d i S e r g i o A m i c i )