R o m a , 4 d i c . ( A d n k r o n o s ) - S i è s v o l t a q u e s t a m a t t i n a a l P a l a z z o d e l Q u i r i n a l e , a l l a p r e s e n z a d e l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , l a c e r i m o n i a d i c o n s e g n a d e i P r e m i ' P r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a ' p e r l ' a n n o 2 0 2 4 d e l l ' A c c a d e m i a n a z i o n a l e d e i L i n c e i , d e l l ' A c c a d e m i a n a z i o n a l e d i S a n L u c a e d e l l ' A c c a d e m i a n a z i o n a l e d i S a n t a C e c i l i a e d e l l e B o r s e d i S t u d i o i n m e m o r i a d e i m a e s t r i G o f f r e d o P e t r a s s i e G i u s e p p e S i n o p o l i . S o n o i n t e r v e n u t i i l m a e s t r o M a s s i m o B i s c a r d i , p r e s i d e n t e - s o v r i n t e n d e n t e d e l l ' A c c a d e m i a n a z i o n a l e d i S a n t a C e c i l i a , i l m a e s t r o M a r c o T i r e l l i , g i à p r e s i d e n t e d e l l ' A c c a d e m i a n a z i o n a l e d i S a n L u c a e i l p r o f e s s o r R o b e r t o A n t o n e l l i , p r e s i d e n t e d e l l ' A c c a d e m i a n a z i o n a l e d e i L i n c e i . I l P r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a h a c o n s e g n a t o i " P r e m i P r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a " d e l l ' A c c a d e m i a n a z i o n a l e d i S a n t a C e c i l i a a l m a e s t r o B r u n o G i u r a n n a ; d e l l ' A c c a d e m i a n a z i o n a l e d i S a n L u c a a l m a e s t r o G r a z i a T o d e r i ; d e l l ' A c c a d e m i a n a z i o n a l e d e i L i n c e i a l p r o f e s s o r L o r e n z o R e n z i ( h a r i t i r a t o i l P r e m i o l a f i g l i a F r a n c e s c a ) . I l P r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a h a i n o l t r e c o n s e g n a t o l e B o r s e d i S t u d i o i n m e m o r i a d e l m a e s t r o G o f f r e d o P e t r a s s i a l m a e s t r o M a t t i a C l e r a , e i n m e m o r i a d e l m a e s t r o G i u s e p p e S i n o p o l i , a l m a e s t r o M a r t a P a c i f i c i . E r a n o p r e s e n t i l a v i c e p r e s i d e n t e d e l S e n a t o d e l l a R e p u b b l i c a , M a r i a D o m e n i c a C a s t e l l o n e , l a v i c e p r e s i d e n t e d e l l a C a m e r a d e i d e p u t a i , A n n a A s c a n i e i l m i n i s t r o d e l l a C u l t u r a , A l e s s a n d r o G i u l i .