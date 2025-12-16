R o m a , 1 6 d i c . ( A d n k r o n o s ) - “ O g g i a S t r a s b u r g o - d i c h i a r a - h o v o t a t o c o n v i n t a m e n t e , i n s i e m e a l l a d e l e g a z i o n e i t a l i a n a , c o n t r o l a r e v o c a d e l l ’ i m m u n i t à p e r A l e s s a n d r a M o r e t t i e E l i s a b e t t a G u a l m i n i . I l d i v e r s o e s i t o d e l v o t o d e l l ’ a u l a – f a v o r e v o l e s o l o p e r G u a l m i n i – n o n s p o s t a d i u n m i l l i m e t r o l a c o n v i n z i o n e r i g u a r d o a l l a t o t a l e i n f o n d a t e z z a d e l l e a c c u s e n e i c o n f r o n t i d i e n t r a m b e " . l ’ e u r o p a r l a m e n t a r e P d G i o r g i o G o r i " S o n o f e l i c e p e r E l i s a b e t t a e m o l t o d i s p i a c i u t o p e r A l e s s a n d r a , l e c u i p r e r o g a t i v e d i p a r l a m e n t a r e m e r i t a v a n o d ’ e s s e r e u g u a l m e n t e t u t e l a t e d a u n ’ i n c h i e s t a c o n d o t t a c o n m o d a l i t à d e l t u t t o d i s c u t i b i l i , c o m e s i e v i n c e d a l l a r i c o n o s c i u t a i n f o n d a t e z z a d i d i v e r s e a r g o m e n t a z i o n i d e p o s i t a t e d a l l a p r o c u r a e d a l r e c e n t e a r r e s t o d i u n f u n z i o n a r i o i n v e s t i g a t i v o ” . " S i a m o t u t t i i m p e g n a t i - c o n c l u d e G o r i - n e l l a l o t t a c o n t r o o g n i f o r m a d i c o r r u z i o n e , m a p r e s u n z i o n e d i i n n o c e n z a e s t a t o d i d i r i t t o n o n p o s s o n o e s s e r e t r a v o l t i , c o s ì c o m e l e r e g o l e d i u n p e r c o r s o i n v e s t i g a t i v o t r a s p a r e n t e . S o n o s i c u r o , i n o g n i c a s o , c h e A l e s s a n d r a M o r e t t i n o n a v r à d i f f i c o l t à n e l d i m o s t r a r e l a p r o p r i a e s t r a n e i t à a d o g n i i p o t e s i d i i l l e c i t o ” .