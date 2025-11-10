R o m a , 1 0 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " L a p r o s s i m a s e t t i m a n a F o r z a I t a l i a p r e s e n t e r à u n p r o g e t t o p e r a f f r o n t a r e l ' e m e r g e n z a X y l e l l a i n m a n i e r a d i a m e t r a l m e n t e o p p o s t a a l l e p r o p o s t e d e l l a R e g i o n e . A b b i a m o l a v o r a t o t u t t o i l p o m e r i g g i o o g g i e c r e d o c h e l a p r o s s i m a s e t t i m a n a s a r e m o p r o n t i p e r p r e s e n t a r e i n n a n z i t u t t o a l c e n t r o d e s t r a m a a t u t t i q u e s t a i d e a a s s o l u t a m e n t e i n n o v a t i v a p e r r i l a n c i a r e l ' o l i v i c u l t u r a i n q u e s t a r e g i o n e " . C o s ì i l v i c e p r e m i e r e s e g r e t a r i o d i F o r z a I t a l i a A n t o n i o T a j a n i , p a r l a n d o d a l p a l c o d i B a r i , p e r i l c o m i z i o u n i t a r i o d e i l e a d e r d e l c e n t r o d e s t r a i n a p p o g g i o a l c a n d i d a t o p e r l a p r e s i d e n z a d e l l a r e g i o n e , L u i g i L o b u o n o .