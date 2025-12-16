P a r i g i , 1 6 d i c . - ( A d n k r o n o s ) - I l P a r i s S a i n t - G e r m a i n d o v r à v e r s a r e a l s u o e x a t t a c c a n t e K y l i a n M b a p p é q u a s i 6 1 m i l i o n i d i e u r o p e r b o n u s e s t i p e n d i n o n p a g a t i d o p o l a s c a d e n z a d e l c o n t r a t t o d e l g i o c a t o r e n e l 2 0 2 4 . L o h a s t a b i l i t o i l T r i b u n a l e d e l l a v o r o d i P a r i g i c h e h a i n v e c e r e s p i n t o l a r i c h i e s t a d i r i c l a s s i f i c a z i o n e d e i c o n t r a t t i a t e m p o d e t e r m i n a t o i n c o n t r a t t i a t e m p o i n d e t e r m i n a t o , c o s ì c o m e l a d o m a n d a d i r i s a r c i m e n t o a g g i u n t i v o p a r i a 2 6 3 m i l i o n i d i e u r o a v a n z a t a d a l l ’ a t t a c c a n t e . R i g e t t a t e i n t e g r a l m e n t e a n c h e l e c o n t r o - r i c h i e s t e d e l P s g , c h e a m m o n t a v a n o a c i r c a 4 4 0 m i l i o n i d i e u r o . “ L a s e n t e n z a c o n f e r m a c h e g l i i m p e g n i p r e s i d e v o n o e s s e r e o n o r a t i e r i a f f e r m a u n a v e r i t à s e m p l i c e : a n c h e n e l c a l c i o p r o f e s s i o n i s t i c o i l d i r i t t o d e l l a v o r o s i a p p l i c a a t u t t i ” , h a d i c h i a r a t o i l t e a m l e g a l e d i M b a p p é , c o m e r i p o r t a t o d a L e P a r i s i e n .