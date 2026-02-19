R o m a , 1 9 f e b . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - U n ' e s i s t e n z a c h e i n c l u d e l a m a l a t t i a , m a c h e n o n s i e s a u r i s c e i n q u e s t a , e d è f a t t a i n v e c e d i s t u d i o , l a v o r o , s p e r a n z e , a m i c i , f a m i g l i a e a m o r i . L a q u o t i d i a n i t à è p r o t a g o n i s t a n e i r a c c o n t i e n e l l e c a m p a g n e d i i n f o r m a z i o n e e s e n s i b i l i z z a z i o n e c h e p i ù h a n n o c o l p i t o l a g i u r i a d e l p r e m i o O m a r . A d e s s e r e a p p r e z z a t a è s t a t a l ' a t t e n z i o n e a l l i n g u a g g i o , l a c a p a c i t à d i d a r e i n f o r m a z i o n i s e n z a p i e t i s m o n é f a l s e s p e r a n z e , d a n d o d i r e t t a m e n t e v o c e a i p r o t a g o n i s t i e a l l e p e r s o n e a l o r o p i ù v i c i n e . S o n o i t r a t t i c o m u n i d e i 4 l a v o r i v i n c i t o r i d e l l a 1 2 e s i m a e d i z i o n e d e l P r e m i o O m a r p e r l a c o m u n i c a z i o n e s u l l e m a l a t t i e e i t u m o r i r a r i , l a c u i c e r i m o n i a d i p r e m i a z i o n e s i è s v o l t a i e r i s e r a , 1 8 f e b b r a i o , a l l ' H o t e l N a z i o n a l e d i R o m a . I l p r e m i o è o r g a n i z z a t o d a O s s e r v a t o r i o m a l a t t i e r a r e i n c o l l a b o r a z i o n e c o n C n a m c - C o o r d i n a m e n t o n a z i o n a l e d e l l e a s s o c i a z i o n i d e i m a l a t i c r o n i c i e r a r i d i C i t t a d i n a n z a t t i v a , F o n d a z i o n e T e l e t h o n , O r p h a n e t I t a l i a e S i m e n - S o c i e t à i t a l i a n a d i m e d i c i n a n a r r a t i v a . N e l l a l e t t e r a i n v i a t a a g l i o r g a n i z z a t o r i - i n f o r m a u n a n o t a - i l m i n i s t r o p e r l e D i s a b i l i t à , A l e s s a n d r a L o c a t e l l i , h a s o t t o l i n e a t o c h e " i l p r e m i o r a p p r e s e n t a u n ' i n i z i a t i v a d i g r a n d e v a l o r e p e r c h é r i c o n o s c e i l r u o l o f o n d a m e n t a l e d i u n a c o m u n i c a z i o n e c o r r e t t a , r e s p o n s a b i l e e a c c e s s i b i l e n e l c a m p o d e l l e m a l a t t i e e d e i t u m o r i r a r i . R a c c o n t a r e q u e s t i t e m i c o n r i g o r e s c i e n t i f i c o , m a a n c h e c o n a t t e n z i o n e a l l e p e r s o n e e a l l e l o r o s t o r i e s i g n i f i c a c o n t r i b u i r e c o n c r e t a m e n t e a d i f f o n d e r e c o n s a p e v o l e z z a , a c o n t r a s t a r e s t e r e o t i p i e a r a f f o r z a r e i l d i a l o g o t r a p a z i e n t i , f a m i g l i e , p r o f e s s i o n i s t i , r i c e r c a t o r i e i s t i t u z i o n i . V a l o r i z z a r e l e b u o n e p r a t i c h e d e l l a c o m u n i c a z i o n e - h a a g g i u n t o - è p a r t e i n t e g r a n t e d i u n a p i ù a m p i a c u l t u r a d e l l ' i n c l u s i o n e e d e l l a p r e s a i n c a r i c o , c h e m e t t e a l c e n t r o l a d i g n i t à d e l l e p e r s o n e e i l d i r i t t o a u n ' i n f o r m a z i o n e c h i a r a e c o m p r e n s i b i l e . I n q u e s t o s e n s o i l l a v o r o s v o l t o d a O m a r e d e i p a r t n e r d i q u e s t o p r e m i o è d a v v e r o u n c o n t r i b u t o p r e z i o s o a l s i s t e m a d e l l a s a l u t e e d e l l a r i c e r c a " . A r i c e v e r e i l p r e m i o ' s t o r i c o ' , q u e l l o g i o r n a l i s t i c o , è s t a t a S i l v i a B e n c i v e l l i c h e h a v i n t o i n l a r g a m i s u r a c o n l ' a u d i o d o c u m e n t a r i o ' I r a g a z z i D u c h e n n e ' t r a s m e s s o s u R a i R a d i o 3 e r e a l i z z a t o i n c o l l a b o r a z i o n e c o n l ' a s s o c i a z i o n e P a r e n t P r o j e c t A p s . I l r a c c o n t o , a m i c r o f o n o a p e r t o , n o n p a r l a d i m a l a t t i a , m a d e l l a v i t a q u o t i d i a n a d i 4 r a g a z z i c o n d i s t r o f i a m u s c o l a r e d i D u c h e n n e ( D m d ) : u n a q u o t i d i a n i t à f a t t a d i f a m i g l i a , a m i c i , f i d a n z a t e , s t u d i o e l a v o r o , s p o r t e p a s s i o n i , d i o s t a c o l i e d i f f i c o l t à , m a a n c h e d i s o d d i s f a z i o n i e r i s a t e . U n ' i m p o r t a n t e p r o t a g o n i s t a d e l r a c c o n t o è l a c a r r o z z i n a c h e , d a u n a p a r t e , è i l s e g n o d e l l a d i s a b i l i t à , m a d ' a l t r a p a r t e è l ' a l l e a t o f o n d a m e n t a l e p e r l ' a u t o n o m i a . D a l l ' a u d i o d o c u m e n t a r i o e m e r g e c h e e s p r e s s i o n i d e l t i p o ' c o s t r e t t o i n s e d i a a r o t e l l e ' s o n o o r m a i d a m e t t e r e n e l l ' a r c h i v i o d e l p a s s a t o e d a s o s t i t u i r e , g r a z i e a l l a c o r r e t t a c o m u n i c a z i o n e , c o n u n n u o v o i m m a g i n a r i o . A c o n s e g n a r e i l p r e m i o è s t a t a A n n a m a r i a Z a c c h e d d u , d i v u l g a t r i c e s c i e n t i f i c a , u f f i c i o c o m u n i c a z i o n e F o n d a z i o n e T e l e t h o n , i n s i e m e G i u s e p p e N o v e l l i , p r o f e s s o r e o r d i n a r i o d i G e n e t i c a m e d i c a e g i à m a g n i f i c o r e t t o r e d e l l ' u n i v e r s i t à d e g l i S t u d i d i R o m a T o r V e r g a t a . I l p r e m i o p e r l a m i g l i o r e c a m p a g n a d i c o m u n i c a z i o n e n e l l a c a t e g o r i a p r o f e s s i o n i s t i è s t a t o a s s e g n a t o a B i o c r y s t I t a l i a , a z i e n d a o g g i p a r t e d e l g r u p p o N e o p h a r m e d G e n t i l i - p e r l ' o c c a s i o n e r a p p r e s e n t a t a d a S i m o n e T i b u r z i , G e n e r a l M a n a g e r & V i c e P r e s i d e n t - p e r i l c o r t o m e t r a g g i o ' I l c o l l o q u i o ' , r e a l i z z a t o i n c o l l a b o r a z i o n e c o n l ' a s s o c i a z i o n e p a z i e n t i A a e e - A s s o c i a z i o n e v o l o n t a r i a p e r l ' a n g i o e d e m a e r e d i t a r i o e a l t r e f o r m e r a r e d i a n g i o e d e m a , e c o n l a s o c i e t à s c i e n t i f i c a I t a c a - I t a l i a n N e t w o r k f o r H e r e d i t a r y a n d A c q u i r e d A n g i o e d e m a . A n c h e i n q u e s t o c a s o - s i l e g g e n e l l a n o t a - è s t a t a p r e m i a t a u n a n a r r a z i o n e o r i g i n a l e , d e l i c a t a e c o i n v o l g e n t e , c h e r a c c o n t a l a v i t a c o n u n a m a l a t t i a r a r a a t t r a v e r s o i r i c o r d i c h e u n a b a m b i n a , o r m a i a d u l t a , h a d i s u o n o n n o , a n c h e l u i c o m e l e i a f f e t t o d a a n g i o e d e m a e r e d i t a r i o . U n r a c c o n t o t e n e r o e p o s i t i v o , c h e e v i d e n z i a c o m e , p a s s a n d o d a u n a g e n e r a z i o n e a l l ' a l t r a , l ' i m p a t t o d i q u e s t a p a t o l o g i a s u l l a q u a l i t à d i v i t a s i a c a m b i a t o g r a z i e a i p r o g r e s s i l e g a t i a l l a c o n o s c e n z a e a l l ' i n t e r o p e r c o r s o d i c u r a . A c o n s e g n a r e i l r i c o n o s c i m e n t o è s t a t a M a d d a l e n a P e l a g a l l i d i S i m e n . I l p r e m i o p e r l a m i g l i o r e c a m p a g n a d i c o m u n i c a z i o n e n e l l a c a t e g o r i a n o n p r o f e s s i o n i s t i è i n v e c e a n d a t o a l v i d e o e d u c a t i v o ' T e l o s p i e g o ' , i d e a t o d a A s i m a s - A s s o c i a z i o n e i t a l i a n a m a s t o c i t o s i e r e a l i z z a t o g r a z i e a l s u p p o r t o n o n c o n d i z i o n a n t e d i B l u e p r i n t M e d i c i n e . I l v i d e o , r e a l i z z a t o d a l l o y o u t u b e r S a c h a D o m i n i s d i C o O p e r a M u l t i m e d i a , i l l u s t r a q u e s t a m a l a t t i a r a r a i n m a n i e r a d i v u l g a t i v a , a t t r a v e r s o u n l i n g u a g g i o s i m p a t i c o e a c c e s s i b i l e a t u t t i . A p a r l a r e s o n o i n f a t t i d i s e g n i , a n i m a z i o n i , d i d a s c a l i e , o l t r e c h e u n a v o c e n a r r a n t e c h e a c c o m p a g n a a l l a s c o p e r t a d e l l e c a u s e d e l l a m a s t o c i t o s i , d e i s i n t o m i , d e i t r a t t a m e n t i d i s p o n i b i l i e d e l p e r c o r s o d i p r e s a i n c a r i c o . I l t u t t o i n p o c h i m i n u t i d i p a r o l e e i m m a g i n i s e m p l i c i , c o m p r e n s i b i l i e m i r a t e . A c o n s e g n a r e i l p r e m i o n e l l e m a n i d e l l a p r e s i d e n t e d i A s i m a s , P a t r i z i a M a r c i s , è s t a t a T i z i a n a N i c o l e t t i , r e s p o n s a b i l e C n a m c . L a m e n z i o n e s p e c i a l e d e l l a g i u r i a è s t a t a a s s e g n a t a , i n f i n e , a l l a g i o r n a l i s t a V a l e n t i n a A r c o v i o p e r l ' a r t i c o l o ' A l e x , i l r a g a z z o f a r f a l l a c h e e n t r e r à n e l l a s p e r i m e n t a z i o n e ' , p u b b l i c a t o s u ' l a R e p u b b l i c a ' . L ' a r t i c o l o , a t t r a v e r s o l e p a r o l e d e l l a m a m m a L i l i a n a , r a c c o n t a l a s t o r i a u n r a g a z z o d i 1 9 a n n i a f f e t t o d a e p i d e r m o l i s i b o l l o s a , u n a m a l a t t i a r a r a c h e c o l p i s c e l a p e l l e , l e m u c o s e e i n a l c u n i c a s i l e g i u n z i o n i d e r m o e p i d e r m i c h e . A n c h e q u i s i p a r l a d i v i t a : s e g n a t a d a l l a m a l a t t i a s ì , m a a n c h e d a l l ' a m o r e , d a g l i a m i c i , e o r a d a l l a s p e r a n z a d i p o t e r p a r t e c i p a r e a l l a s p e r i m e n t a z i o n e c l i n i c a p e r u n a t e r a p i a g e n i c a . U n p a r a l l e l i s m o , q u e l l o t r a i l p e r c o r s o d i v i t a e p e r c o r s o d e l l a r i c e r c a , c h e f a d a f i l o c o n d u t t o r e e m o t o r e a p p a s s i o n a n t e d e l l ' i n t e r o a r t i c o l o . A c o n s e g n a r e l a m e n z i o n e d e l l a g i u r i a è s t a t a I l a r i a C i a n c a l e o n i B a r t o l i .