R o m a , 1 6 d i c . ( A d n k r o n o s ) - S a b a t o 2 0 d i c e m b r e a l l e o r e 1 1 , a l S a l o n e d ’ O n o r e d e l C o n i d i R o m a , a n d r à i n s c e n a l a c e r i m o n i a d i c o n s e g n a d e i r i c o n o s c i m e n t i d e l l a v e n t e s i m a e d i z i o n e d e l “ P r e m i o A s i S p o r t & C u l t u r a ” , u n o d e i m o m e n t i p i ù a t t e s i d e l l ’ a n n o d a l m o n d o d e l l o s p o r t i t a l i a n o . S e i l e c a t e g o r i e i n g a r a , A t l e t a d e l l ’ A n n o “ C a r l o P e d e r s o l i ” , I n n o v a z i o n e T e c n o l o g i c a , G e s t o E t i c o “ F a b r i z i o Q u a t t r o c c h i ” , P r e m i o M e d i a “ G i a n P i e r o G a l e a z z i ” , I c s c I m p i a n t i s t i c a e p r o m o z i o n e s p o r t i v a . L a g i u r i a è c o m p o s t a d a p e r s o n a g g i d i s p i c c o d e l m o n d o d e l l o s p o r t , d e l g i o r n a l i s m o e d e l l ’ i m p r e n d i t o r i a , c h e v o t e r a n n o t r a i t r e f i n a l i s t i p e r c i a s c u n a d e l l e c a t e g o r i e . A i r i c o n o s c i m e n t i s t o r i c i s i a g g i u n g e , p e r l a p r i m a v o l t a , u n a n u o v a s e z i o n e , q u e l l a d i I t a l i a n i n e l M o n d o . L o s c r i v e l ' A s i . A c e l e b r a r e l a p r e m i a z i o n e , s o n o a t t e s i t r a g l i a l t r i i l p r e s i d e n t e d e l C o n i L u c i a n o B u o n f i g l i o , i l p r e s i d e n t e d i S p o r t e S a l u t e M a r c o M e z z a r o m a , i l p r e s i d e n t e d e l l a F o n d a z i o n e M i l a n o C o r t i n a 2 0 2 6 G i o v a n n i M a l a g ò , i l P r e s i d e n t e d e l l ’ I s t i t u t o p e r i l C r e d i t o S p o r t i v o e C u l t u r a l e B e n i a m i n o Q u i n t i e r i , i l p r e s i d e n t e d e l C i p M a r c o G i u n i o D e S a n c t i s e , o v v i a m e n t e , i l p r e s i d e n t e d i A s i C l a u d i o B a r b a r o , o l t r e a d i v e r s i p r e s i d e n t i d e l l e f e d e r a z i o n i s p o r t i v e e r a p p r e s e n t a n t i d e l l e I s t i t u z i o n i l o c a l i e n a z i o n a l i . A l l a c o n d u z i o n e d e l l ’ e v e n t o i l g i o r n a l i s t a J a c o p o V o l p i . P e r l a v e n t e s i m a e d i z i o n e , A s i h a v o l u t o i s t i t u i r e u n n u o v o r i c o n o s c i m e n t o , i l P r e m i o I t a l i a n i n e l M o n d o , a s s e g n a t o d a l l a g i u r i a a l l e p e r s o n e c h e s i s i a n o d i s t i n t e n e l r a p p r e s e n t a r e l ’ e c c e l l e n z a e l o s t i l e d e l n o s t r o P a e s e f u o r i d a i c o n f i n i n a z i o n a l i . I n q u e s t o c a s o , i l p r e m i o è s t a t o g i à a s s e g n a t o a “ S i r ” C l a u d i o R a n i e r i c h e , a l S a l o n e d ’ O n o r e , r i c e v e r à i l p r e m i o p e r l ’ i n c r e d i b i l e i m p r e s a c h e d i e c i a n n i f a h a c o m p i u t o c o n i l s u o L e i c e s t e r e p e r l e a l t r e e s p e r i e n z e i n t e r n a z i o n a l i . S a r à p r o t a g o n i s t a c o n l a s u a s t o r i a a n c h e u n a l l e n a t o r e , V i n c e n z o A l b e r t o A n n e s e , c h e h a g u i d a t o a l l ’ e s t e r o s q u a d r e i n 1 4 P a e s i t r a c l u b e n a z i o n a l i i n q u a t t r o d i v e r s i c o n t i n e n t i e a t t u a l m e n t e è i l t e c n i c o d e l l a n a z i o n a l e d e l B u r k i n a F a s o i n r i t i r o p e r l a C o p p a d ’ A f r i c a . E n t r a m b i i t e c n i c i s a r a n n o p r e s e n t i s a b a t o 2 0 d i c e m b r e a l l a c e r i m o n i a . P a s s a n d o a l l e a l t r e c a t e g o r i e , n e l l a s e z i o n e “ G e s t o E t i c o ” , s o n o i n l i z z a p e r i l p r e m i o M a r c o M a t t e a z z i , i l g i o v a n e c h e h a t r a s f o r m a t o l a f e r i t a d e l b u l l i s m o i n u n a p r o v a d i r e s i l i e n z a i n c r e d i b i l e , c o r r e n d o 1 0 0 m e z z e m a r a t o n e i n 1 0 0 g i o r n i e 9 9 m a r a t o n e i n t r e m e s i , t r a s f o r m a n d o l a c o r s a i n u n m e s s a g g i o p o t e n t e d i r i s c a t t o p e r l u i e p e r t a n t i g i o v a n i c h e l o s t a n n o s e g u e n d o i n q u e s t o p r o g e t t o d i s p o r t . C ’ è p o i l a P o l i s p o r t i v a B e l l a v i s t a d i B i t o n t o , p e r i l g e s t o d i f a i r p l a y c o m p i u t o d a u n l o r o g i o v a n e g i o c a t o r e i n v i t a t o d a i s u o i a l l e n a t o r i a s b a g l i a r e u n t i r o d i r i g o r e f i s c h i a t o i n g i u s t a m e n t e a f a v o r e . E p o i , i l p r o g e t t o “ M i o P o s t o ” d e l l ’ A s R o m a , c h e h a t r a s f o r m a t o u n a b b o n a m e n t o i n u t i l i z z a t o i n u n g e s t o d i s o l i d a r i e t à , d o n a n d o i b i g l i e t t i a g i o v a n i t i f o s i c h e f r e q u e n t a n o p a r r o c c h i e e c a s e - f a m i g l i a . I n l i z z a p e r i l “ P r e m i o A t l e t a d e l l ’ A n n o ” , c ’ è i l m o v i m e n t o v i n c e n t e d e l v o l l e y i t a l i a n o , c a m p i o n e d e l m o n d o a l i v e l l o f e m m i n i l e e m a s c h i l e , r a p p r e s e n t a t o i d e a l m e n t e d a i d u e t e c n i c i F e r d i n a n d o D e G i o r g i e J u l i o V e l a s c o , M a t t i a F u r l a n i , i l p r i m o e u n i c o c a m p i o n e d e l m o n d o a z z u r r o d e l s a l t o i n l u n g o , e E l i a V i v i a n i , c h e p o c h e s e t t i m a n e f a h a c h i u s o l a s t r a o r d i n a r i a c a r r i e r a c i c l i s t i c a v i n c e n d o l ’ e n n e s i m o t i t o l o m o n d i a l e . N e l l a s e z i o n e “ I c s c , I m p i a n t i s t i c a e p r o m o z i o n e s p o r t i v a ” , s o n o i n g a r a i l C o m u n e d i C a s a l d i P r i n c i p e c h e h a r i s t r u t t u r a t o i l c a m p o d i c a l c i o e l a p i s t a d i a t l e t i c a c o m u n a l e a d i s p o s i z i o n e d e l l a c i t t a d i n a n z a . E l a P r o v i n c i a d i P i a c e n z a c h e h a r e a l i z z a t o u n a n u o v a p a l e s t r a m u l t i f u n z i o n a l e m e t t e n d o l a a l s e r v i z i o d e g l i i s t i t u t i s c o l a s t i c i m e d i s u p e r i o r i d e l l a c i t t à d i P i a c e n z a . I n f i n e , S p o r t e S a l u t e , p e r a v e r r e a l i z z a t o a C a i v a n o u n m o d e l l o d i i n t e g r a z i o n e s o c i a l e u n i c o n e l s u o g e n e r e , t a n t o c h e a t t r a v e r s o i l r e c e n t e d e c r e t o C a i v a n o - b i s s a r a n n o f i n a n z i a t i a l t r i t e r r i t o r i i t a l i a n i p e r o p e r e d i r i q u a l i f i c a z i o n e i s p i r a t e a q u e l m o d e l l o . T r e a n c h e i p r o g e t t i i n g a r a n e l l a s e z i o n e “ I n n o v a z i o n e t e c n o l o g i c a ” . F e r r a r i H y p e r s a i l , u n 1 0 0 p i e d i a e n e r g i a r i n n o v a b i l e , s e n z a m o t o r i a c o m b u s t i o n e , p r o n t o a v o l a r e s u l l ’ o c e a n o c o n G i o v a n n i S o l d i n i a l l a g u i d a , e l a t e c n o l o g i a F e r r a r i a l l e s p a l l e . E c o p n e u s , i l c o n s o r z i o c h e h a t r a s f o r m a t o u n r i f i u t o i n r i s o r s a c o n c r e t a d a a p p l i c a r e a n c h e n e l l o s p o r t p e r l a c r e a z i o n e d i c a m p i s p o r t i v i r a c c o g l i e n d o , n e l 2 0 2 4 , 1 6 8 . 0 3 4 t o n n e l l a t e d i p n e u m a t i c i e 4 5 5 t o n n e l l a t e i n i n t e r v e n t i s t r a o r d i n a r i n e l l a T e r r a d e i F u o c h i . K e e p N F i t , l a p i a t t a f o r m a c h e u n i s c e u t e n t i e t r a i n e r , s e m p l i f i c a l a r i c e r c a d i a t t i v i t à i n d o o r e o u t d o o r e r i l a n c i a i p a r c h i c i t t a d i n i . I n f i n e i l “ P r e m i o M e d i a ” , i n t i t o l a t o a l l a m e m o r i a d i G i a n P i e r o G a l e a z z i , e a s s e g n a t o i n c o l l a b o r a z i o n e c o n i l C o r r i e r e d e l l o S p o r t - S t a d i o , m e d i a p a r t n e r d e l l ’ e v e n t o , c h e v e d e i n l i z z a l a c a m p a g n a “ H e r N a m e I n T h e G a m e ” d e l l ’ A C M i l a n , c h e c e l e b r a l e m a d r i e p r o m u o v e l ’ u g u a g l i a n z a d i g e n e r e , l a l e g g e n d a d e l l a g i n n a s t i c a J u r y C h e c h i , c h e h a m e s s o i l s u o b a g a g l i o d i e s p e r i e n z a a l s e r v i z i o d e l l a f o r m a z i o n e e d e l l a c o m u n i c a z i o n e p e r l a d i f f u s i o n e d e i v a l o r i d e l l o s p o r t , t r a s m e t t e n d o p a s s i o n e e c u l t u r a s p o r t i v a , e l a L e g a B a s k e t c h e , c o n L b a t v , d a l 2 0 2 6 t r a s m e t t e r à t u t t e l e p a r t i t e d i c a m p i o n a t o , C o p p a I t a l i a e S u p e r c o p p a s u u n a p i a t t a f o r m a d e d i c a t a , o f f r e n d o a c c e s s o d i r e t t o a i t i f o s i e i n n o v a n d o i l m o d o d i v i v e r e i l b a s k e t i t a l i a n o . A m a r g i n e d e l l e p r e m i a z i o n i , s a r à c o n s e g n a t o u n r i c o n o s c i m e n t o s p e c i a l e a G i o v a n n i M a l a g ò .