L i s b o n a , 1 9 g e n . ( A d n k r o n o s ) - I l s o c i a l i s t a m o d e r a t o A n t o n i o J o s é S e g u r o h a v i n t o i l p r i m o t u r n o d e l l e e l e z i o n i p r e s i d e n z i a l i p o r t o g h e s i d i i e r i , s e g u i t o d a l l e a d e r d e l l ' e s t r e m a d e s t r a A n d r é V e n t u r a ; i d u e s i a f f r o n t e r a n n o a l b a l l o t t a g g i o l ' 8 f e b b r a i o . N e i c i n q u e d e c e n n i t r a s c o r s i d a q u a n d o i l P o r t o g a l l o s i è l i b e r a t o d a l l a d i t t a t u r a f a s c i s t a , s o l o u n a v o l t a l e e l e z i o n i p r e s i d e n z i a l i h a n n o r i c h i e s t o u n b a l l o t t a g g i o , n e l 1 9 8 6 , e v i d e n z i a n d o q u a n t o f r a m m e n t a t o s i a d i v e n t a t o i l p a n o r a m a p o l i t i c o c o n l ' a s c e s a d e l l ' e s t r e m a d e s t r a e l a d i s i l l u s i o n e d e g l i e l e t t o r i n e i c o n f r o n t i d e i p a r t i t i t r a d i z i o n a l i .