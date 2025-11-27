R o m a , 2 7 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " L a C o r t e d e i C o n t i h a a v a n z a t o r i l i e v i m o l t o s e r i e d i f f i c i l m e n t e s u p e r a b i l i n e l l ’ a t t u a l e i t e r a m m i n i s t r a t i v o d e l P o n t e d i S a l v i n i . D a a l m e n o d u e a n n i a v e v a n o a v v e r t i t o c h e l a f r e t t a e r a f i g l i a d e l l a p r o p a g a n d a e c h e m o l t i n e c e s s a r i p a s s i n o n e r a n o s t a t i c o m p i u t i n e l l e m o d a l i t à p r e v i s t e d a l l e n o r m a t i v e r i l e v a n t i . M a i n t a n t o o l t r e 5 m i l i a r d i d e i f o n d i e u r o p e i F s c s o n o s t a t i s o t t r a t t i a l l e r e g i o n i " . C o s ì i n u n a n o t a i l s e n a t o r e A n t o n i o N i c i t a . v i c e p r e s i d e n t e d e l g r u p p o P d i n a P a l a z z o M a d a m a . " O r a l a m a g g i o r a n z a v o t i l ’ e m e n d a m e n t o P d a f i r m a N i c i t a - I r t o p e r r e s t i t u i r e q u e s t i f o n d i a l l a S i c i l i a e a l l a C a l a b r i a p e r o p e r e p u b b l i c h e n e c e s s a r i e . Q u a n d o e s e i l G o v e r n o r i s o l v e r à l e q u e s t i o n i s o l l e v a t e d a l l a C o r t e p o t r à t r o v a r e a l t r e r i s o r s e . O r a s i p e n s i a g l i i t a l i a n i " , c o n c l u d e .