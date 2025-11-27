R o m a , 2 7 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " L e m o t i v a z i o n i c o n c u i l a C o r t e d e i C o n t i h a r i c u s a t o l a d e l i b e r a d e l C i p e s s s u l P o n t e s u l l o S t r e t t o e v i d e n z i a n o l a t o t a l e i l l e g i t t i m i t à d e l l a p r o c e d u r a s e g u i t a p e r a p p r o v a r e i l p r o g e t t o . C i t r o v i a m o d i f r o n t e a u n o s c a n d a l o c o m p i u t o a i d a n n i d e i s o l d i d e g l i i t a l i a n i : 1 4 m i l i a r d i d i e u r o c h e p o t e v a n o e s s e r e d e s t i n a t i a l l e v e r e p r i o r i t à d e l P a e s e " . C o s ì i n u n a n o t a A n g e l o B o n e l l i d i A v s . " L a r e s p o n s a b i l i t à p o l i t i c a e i s t i t u z i o n a l e - p r o s e g u e - è d e l m i n i s t r o S a l v i n i e d e l l ’ a m m i n i s t r a t o r e d e l e g a t o d e l l a S t r e t t o d i M e s s i n a , P i e t r o C i u c c i , c h e d e v o n o d i m e t t e r s i i m m e d i a t a m e n t e . S o n o s t a t e v i o l a t e l e l e g g i d e l l a R e p u b b l i c a i t a l i a n a e q u e l l e e u r o p e e i n m a t e r i a a m b i e n t a l e e d i c o n c o r r e n z a . N o n e s i s t e u n p i a n o e c o n o m i c o - f i n a n z i a r i o c h e d i m o s t r i l a r e a l e s o s t e n i b i l i t à d e l l ’ o p e r a " . " P e r q u e s t o h o i n v i a t o u n e s p o s t o a l l a C o r t e d e i C o n t i e u r o p e a : S a l v i n i e i l C d a d e l l a S t r e t t o d i M e s s i n a d o v r a n n o s p i e g a r e l ’ u t i l i z z o d e i f i n a n z i a m e n t i d e l F o n d o d i S v i l u p p o e C o e s i o n e e d e i f o n d i e u r o p e i d e l C i n e a . H a n n o i n g a n n a t o g l i i t a l i a n i e , s e n o n c i f o s s i m o s t a t i n o i c o n i n o s t r i e s p o s t i a d e n u n c i a r e i r r e g o l a r i t à e f o r z a t u r e , o g g i a v r e m m o v i s s u t o u n a l t r o s c e n a r i o . Q u e s t a è u n a v i t t o r i a d e l l a d e m o c r a z i a e d e i c i t t a d i n i " , c o n c l u d e .